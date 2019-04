May trazará con Corbyn el plan final del 'brexit' Theresa May, durante una sesión en el Parlamento británico. La líder británica quiere un acuerdo con el laborista, un sí parlamentario y una breve prórroga hasta el 22 de mayo IÑIGO GURRUCHAGA Corresponsal. Londres Martes, 2 abril 2019, 20:32

Theresa May ha emprendido lo que su último amargo crítico, Nick Boles, le reprochó el lunes que no hiciera hace dos años y entablará un diálogo con el líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, para encontrar una vía compartida que permita la marcha ordenada de la UE. La líder británica confirmó que esta búsqueda de consenso le forzará a pedir a Bruselas una prórroga del 'brexit'.

Boles este lunes por la noche como miembro del grupo parlamentario conservador, tras la derrota de su propuesta de un 'brexit' con acceso al mercado común, afirmando emocionado desde su escaño que lo que había intentado es lo que la primera ministra debió hacer tras el referéndum, llegar a un consenso parlamentario amplio. Cuando los diputados lo intentaron, los diputados conservadores torpedearon el intento.

Pero la victoria era pírrica. Sin su Acuerdo de Salida y sin consenso parlamentario, el Consejo de Ministro se ha reunido en torno a May durante más de siete horas y a su final la primera ministra ha presentado un plan que parece el producto de un acuerdo serio del Gabinete, donde los ministros hasta ahora exigían cada jornada su parte a una líder zigzagueante entre las facciones.

«Podríamos tener éxito en el largo plazo tras una marcha sin acuerdo», ha dicho May. «Pero salir con acuerdo es la solución mejor. Tendremos por tanto que pedir una nueva extensión, que sea tan corta como sea posible y que termine cuando tengamos el Acuerdo». Esa prórroga tiene que ser, según May, para una «salida pronta y ordenada».

Su rechazo de un segundo referéndum sigue siendo firme, pero la dirección hacia el nuevo acuerdo es un giro. Invita a Corbyn a sentarse con ella para «intentar acordar un plan» que asegure el 'brexit' oerdenado. Ese plan tiene que respetar el Acuerdo ya pactado con la UE y centrarse en modificaciones a la Declaración Política, en la que se describen ahora las aspiraciones de la relación futura.

Mancharse

May cree que, si ella y Corbyn acuerdan ese plan, pueden someterlo a la Cámara de los Comunes para su aprobación en los próximos días y presentarlo al Consejo Europeo del día 10. Si no alcanzan ese plan, May quiere que elaboren una lista de opciones para que el Parlamento decida; esta vez con el compromiso del Gobierno de «obedecer» aquello a lo que los Comunes den mayoría.

«Es un momento decisivo en la Historia de estas islas», ha dicho May. «Y requiere unidad nacional para lograr el interés nacional». Corbyn, cuyo objetivo electoral ha sido no mancharse con el 'brexit' y dejar que sea la obra exclusiva de los 'tories', exigirá sin duda una unión aduanera permanente y quizás un segundo referéndum. Se trata ahora de saber si ese diálogo se convierte de nuevo en circular como ha ocurrido en los últimos meses.

Un grupo de parlamentarios conservadores y laboristas, encabezados por Yvette Cooper y Oliver Letwin, han introducido en la Cámara de los Comunes una moción para tomar de nuevo las riendas de la agenda Parlamentaria y tramitar en dos días- en los Comunes y en los Lores- un proyecto de ley que obligue al Gobierno a solicitar una prórroga.

Los parlamentarios que han promovido versiones más suaves del 'brexit' en las últimas semanas o la convocatoria de una segunda consulta se han dividido tras la derrota de todas las alternativas en las 'votaciones indicativas' y el cauce ofrecido por la primera ministra tiene ahora más posibilidades de convertirse en la vía para encontrar un consenso que desbloquee el 'brexit'.