La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Allegados de las víctimas se abrazan en el lugar donde se celebró el Festival Nova. Reuters

El dolor y la rabia inundan Israel dos años después de los ataques de Hamás

Las víctimas recuerdan el fatídico día que ha dejado una herida abierta y una sociedad cada vez más dividida que se hace una pregunta:

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Martes, 7 de octubre 2025, 17:49

Comenta

Justo había amanecido en el secarral israelí donde 3,500 personas estaban participando en el Festival Nova de Reim cuando la música paró de repente. « ... La primera reacción fue la de pitarle al DJ», recuerda Raffaela Treitsmann, una inmigrante brasileña afincada en Israel que acudió con su novio a la maratón musical. «Luego vimos la estela de unos cohetes que salían de Gaza, pero no le dimos mayor importancia porque estamos acostumbrados, sabemos cómo actuar y esperábamos que la Cúpula de Hierro los neutralizara. En ese momento, me hizo gracia pensar que solo en Israel un festival de música acaba con disparos de artillería», recuerda en una conversación con este medio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre en el incendio de su vivienda en un barrio de Cartagena
  2. 2 Nuevo recorte en las nóminas: así caerá tu sueldo a partir de 2026 por el MEI
  3. 3 Sacyr gana a la Comunidad una demanda de 160 millones por el aeropuerto de la Región de Murcia
  4. 4

    El Gobierno descarta la reconstrucción del antiguo cuartel de la Guardia Civil de Cartagena
  5. 5 Estos son los rivales de los equipos de la Región de Murcia en la Copa del Rey
  6. 6 Muere Pepe Rubiales, fundador del Parlamento Andaluz de Murcia
  7. 7 Vuelven las tormentas a la Región de Murcia: alerta amarilla para este jueves
  8. 8 Los tres tipos de tatuajes que una dermatóloga nunca se haría: pueden poner en riesgo tu salud
  9. 9

    Maratón científico en Murcia para diagnosticar a Sofía: 120 expertos buscan en 48 horas respuestas en sus genes
  10. 10 Ouigo refuerza el servicio entre Murcia y Madrid con una nueva frecuencia diaria a partir del 14 de diciembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El dolor y la rabia inundan Israel dos años después de los ataques de Hamás

El dolor y la rabia inundan Israel dos años después de los ataques de Hamás