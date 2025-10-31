La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los asistentes pudieron conocer de cerca el nuevo Kona Eléctrico. G. H.

Hyundai Huertas Móvil expone el nuevo Kona Eléctrico en el premio Cartagenero del Año

EFQ

Viernes, 31 de octubre 2025, 18:36

Hyundai Huertas Móvil volvió a demostrar su compromiso con la ciudad patrocinando, un año más, el premio Cartagenero del Año, que en esta edición reconoció la trayectoria del Jimbee Cartagena, uno de los grandes referentes deportivos de la Región.

La gala, que reunió a destacadas personalidades del ámbito social, cultural y empresarial, permitió a los asistentes conocer de cerca el nuevo Kona Eléctrico, un modelo que encarna a la perfección la apuesta de la marca por la innovación, la conectividad y la sostenibilidad.

Su diseño vanguardista, su amplio equipamiento tecnológico y una autonomía de hasta 514 kilómetros en ciclo combinado lo convierten en uno de los SUV eléctricos más versátiles y atractivos del mercado.

Con su participación en este tipo de iniciativas, el concesionario reafirma su implicación con el tejido social y deportivo de Cartagena, promoviendo al mismo tiempo una movilidad más limpia, eficiente y comprometida.

