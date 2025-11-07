La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Llegan los Premium Days a Audi Huertas Motor

EFQ

Viernes, 7 de noviembre 2025, 18:07

Vuelven los Premium Days a las instalaciones de Audi Huertas Motor en Murcia y Cartagena los días 12, 13 y 14 de octubre. Tres jornadas exclusivas en las que los amantes del motor podrán descubrir toda la gama de la firma en un ambiente premium y con hasta 12.000€ de descuentos en toda la gama.

Durante el evento, los visitantes tendrán la oportunidad de conocer de cerca las últimas novedades de la marca de los cuatro aros -desde los modelos más urbanos hasta los SUV y eléctricos e-tron-, con ofertas personalizadas y ventajas únicas disponibles solo durante estos días.

