La verdadera razón por la que Sandra Barneda ya no sale en Telecinco «El ambiente de trabajo en los debates era complicado porque la presentadora no permitía ningún error» LA VERDAD Miércoles, 8 mayo 2019, 13:17

Si eres un fiel seguidor de los 'realities' de Telecinco, habrás notado que el rostro de Sandra Barneda ha desaparecido de la pantalla. Tras presentar el debate de Gran Hermano Dúo, la novia de Nagore Robles, ha dejado de trabajar para Mediaset y, según informa LOC, parece que el grupo no tiene ningún proyecto para ella. Si bien es cierto que Jordi Gonzálezhace mejores audiencias que ella, podría haber otras razones por las que la presentadora ha sido apartada de los platós.

Sandra tiene un carácter serio y rígido. Le cuesta adaptarse al «salseo» de formatos como el 'reality show'. Su personalidad no termina de agradar al espectador y a los colaboradores por su rectitud y predisposición a echar del plató a cualquiera por el mínimo motivo. Jordi, por su parte, se muestra más relajado y flexible y resulta más divertido para la audiencia.

«No es fácil trabajar con Sandra porqué es demasiado exigente», afirman a LOC desde Bulldog, la productora de Supervivientes. Otra fuente explica que «siempre intenta aportar muchas ideas pero, en ocasiones, sobrepasa sus límites como presentadora cuestionando el trabajo de los guionistas y de la dirección. Las galas de domingos siempre tenían menos audiencia que los martes y los jueves y eso le daba inseguridad».

Además, hace unos meses Lecturas recogía las impresiones de otras personas que habían trabajado con Sandra Barneda. «El ambiente de trabajo en los debates era complicado porque la presentadora no permitía ningún error. Vehemente, pedía máxima concentración, la misma que ella ofrecía», explicaban.

No obstante, a la periodista aun le quedan dos años de contrato con Mediaset por lo que se espera que volvamos a verla en pantalla al menos durante ese tiempo. Por el momento, Sandra se ha abierto un canal de YouTube y ha lanzado así un dardo envenenado a la cadena: «no he podido dirigir ni hacer lo que me apetece en televisión, así que me hago youtuber».