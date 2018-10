Jordi González, al borde de la ceguera total El presentador se ha sometido a una operación de urgencia LA VERDAD Miércoles, 17 octubre 2018, 13:44

Jordi González se llevó un susto tremendo el lunes de la semana pasada cuando perdió la vista de manera súbita. «La retina de mi ojo izquierdo tuvo a bien desprenderse, al muy hija de p...«, ha explicado.

La gravedad del asunto llevó al presentador a quirófano. «El viernes fui operado de urgencia por desprendimiento de retina. La visión de mi ojo derecho era de sólo un 5%. La intervención la bordó Marta en dos horitas largas. Hoy, cinco días después, he sido dado de alta y en unas horas estaré presentando en directo mi programa en la tele tan dicharachero como siempre. No me lo creo ni yo», según ha relatado.

Esta es la segunda vez que Jordi González se encuentra con un problema ocular grave. En marzo de 2017 se econtró con la misma situación pero en el otro ojo y también tuvo que someterse a una intervención.

Jordi González está preparado para su vuelta a Mediaset en horario de prime time después de que su último programa 'Hechos reales' no tuviera la aceptación que se esperaba.