La razón por la que Ana Rosa Quintana está molesta con la directora de su programa «¿Y yo por qué tengo que ver esto? Jueves, 31 enero 2019

El último reality de Telecinco,GH Dúo, vuelve a ocupar los espacios de otros programas de la cadena. Es el caso de 'El programa de Ana Rosa', donde esta mañana se han comentado las novedades de la famosa casa de Guadalix de la Sierra.

El magazine de Ana Rosa Quintana ha reproducido las imágenes del último «edredoning« que se ha producido en la casa, una escena sexual entre dos concursantes cuyos protagonistas eran Alejandro Albalá y Sofía Suescun.

La presentadora se ha mostrado indignada después de ver las imágenes del encuentro y se ha dirigido directamente a la directora de su programa: «Angels, directora del programa, ¿y yo por qué tengo que ver esto? De verdad, no tengo por qué. Me avisáis y me voy».

El copresentador, Joaquín Prat, defendió así la emisión de la secuencia: «porque se ha inaugurado la temporada del edredoning. Luego ya, como pasó con Techi y con Omar, queda desvirtuado. Era muy llamativo la primera vez». Después de esto, los colaboradores han seguido comentando el acercamiento de la pareja dentro del concurso.