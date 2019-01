Piden la expulsión inmediata de GH Dúo de Antonio Tejado por la «guarrada» con Candela Mujer Hoy Parte de la audiencia pide en Twitter que sea expulsado automáticamente LA VERDAD Jueves, 24 enero 2019, 12:49

Todos los concursantes de Gran Hermano Dúo dormían plácidamente, la casa de Guadalix de la Sierra estaba a oscuras en un ambiente plácido y silencioso. Sin embargo, uno de sus habitantes parecía no haber conciliado el sueño. Antonio Tejado rompió el descanso de Candela, su exnovia y compañera de concurso, con una ocurrencia de todo menos pulcra.

Tejado introduce su propia mano bajo el edredón y, al parecer, dirigiéndose a alguna de sus partes íntimas. Algunos apuntan que acercó la extremidad a su ano. Tras la visita de su mano a este recóndito lugar la acerca a su nariz para comprobar el olor que desprende. Todo parece indicar que no sería un aroma precisamente agradable cuando se la acerca a la nariz de Candela y esta, que dormía plácidamente, se sobresalta.

Las cámaras captaron este momento que ya está siendo compartido en Twitter. Además de las risas que ha provocado, son muchos los que piden que sea expulsado del reality de Telecinco a causa de este comportamiento.

Pero esta no es la única polémica que envuelve al concursante y por la que se pide que deje de participar en GH Dúo. Sus declaraciones acerca de las fiestas pamplonesas de San Fermín han enfurecido a muchos espectadores. «He visto muchas veces tías en San Fermín, mira que no quiero abrir ningún jardín, pero he visto mucho tema voluntario, ¿no? O sea una chavala se quita la camiseta queriendo a lo mejor... ¿no?», declaró.