El peligroso reto viral que ya ha llegado a España y por el que podrían multarte Las autoridades españolas quieren ponerle fin a esta arriesgada práctica LA VERDAD Martes, 24 julio 2018, 13:39

Los Mossos d'Esquadra se han visto en la obligación de alertar a la sociedad de los peligros de 'In My Feelings Challenge', un nuevo reto viral en el que la persona situada en el asiento copiloto baja de un coche en marcha y comienza a bailar la canción 'In My Feelings' de Drake.

Así, aunque el vehículo circula a una baja velocidad, lo cierto es que tanto la persona que baja del coche en marcha como el conductor que graba la escena estarían cometiendo una práctica peligrosa y arriesgada que puede tener graves consecuencias.

⚠ Fer un repte com #InMyFeelingsChallenge pot acabar en denúncia

⛔ Gravar amb el mòbil mentre condueixes

⛔ Conduir sense parar atenció

⛔ Descordar-se el cinturó en circulació

⛔ Posar en perill a tercers

‼ La seguretat viària NO és cap joc pic.twitter.com/iJjKQ4d1fq — Mossos (@mossos) 20 de julio de 2018

Sin embargo, no se trataría únicamente de una imprudencia, sino que los Mossos d'Esquadra han enumerado a través de su cuenta de Twitter algunas de las normas que se infringen al realizar este reto: conducir el coche mientras graba con el móvil, conducir sin estar atento a la carretera, desabrochar el cinturón mientras el coche aún está en circulación y poner en peligro al resto de personas.

Finalmente, esta práctica también ha sido realizada por algunas 'influencers' muy conocidas como Dulceida o Laura Escanes, quienes han generado una gran polémica tras publicar sus vídeos bailando junto al hashtag #InMyFeelingsChallenge. Además, las autoridades han advertido que este reto «puede acabar en denuncia» y que «la seguridad vial no es ningún juego».