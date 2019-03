¿De qué han operado a Jorge Javier Vázquez? Instagram El presentador fue operado de urgencia el lunes por la tarde en un hospital de Madrid LA VERDAD Miércoles, 20 marzo 2019, 11:51

Jorge Javier Vázquez atraviesa un delicado momento debido a su estado de salud. El presentador permanece ingresado en el Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela de Madrid después de la urgente operación que se le practicó anteayer. Fue el Ayuntamiento de Tudela (Navarra) el que hizo saltar todas las alarmas al comunicar la cancelación de su espectáculo teatral 'Grandes Éxitos' prevista para el pasado domingo 17 de marzo por una «indisposición» de Vázquez.

Desde entonces, son numerosos los rumores que se han disparado en torno a la causa del preocupante estado de salud del conductor de una de los rostros más conocidos de Telecinco. Fuentes cercanas a Jorge Javier señalaron que «un cuadro de estrés» le habría obligado a acudir al centro hospitalario. No sería extraño teniendo en cuenta que el propio Vázquez ya aseguró anteriormente que el teatro le ayuda a sobrellevar toda la presión de su trabajo televisivo.

Finalmente, ayer fueron sus propios compañeros de Sálvame quienes se pronunciaron al respecto. La conductora del espacio, Carlota Corredera, afirmó que su situación es «grave y preocupante» aunque no quisieron especificar cuál es la enfermedad que está minando las fuerzas de su compañero. «Llevaba una semana que no se encontraba bien a pesar de presentar 'Gran Hermano Dúo' el pasado jueves», precisó Carlota visiblemente emocionada. En nombre de Vázquez quiso dejar claro que este había ingresado en un hospital madrileño, y no en uno navarro tal y como se rumoreó en un primer momento. Añadió que fueron los resultados de una serie de pruebas que se le practicaron los que determinaron que debía ser operado «de urgencia».

Finalmente, Mediaset ha emitido un comunicado para despejar todos los rumores. El presentador acudió el sábado con una hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático «que fue tratada por vía endovascular con un resultado plenamente satisfactorio». El paciente, en todo momento consciente, ha permanecido «sin afectaciones neurológicas y hemodinámicamente estable. La evolución de su cuadro clínico está siendo favorable».

En estos momentos el presentador ya ha abandonado la Unidad de Cuidados Intensivos y se encuentra en planta. Algunos amigos y compañeros ya han tenido la oportunidad de visitarle. Su recuperación se alargará al menos durante un mes, por lo que Jordi González le sustituye ahora al frente del reality.