Jorge Javier deja claro a quién va a votar: «Cada vez lo tengo más claro» El presentador ha hecho pública su intención de voto durante la emisión de 'Sálvame' LA VERDAD Jueves, 21 febrero 2019, 13:47

Como ya hizo en otra ocasión cuando reveló a qué partido votaría en las autonómicas de Madrid, el presentador de Sálvame ha hecho pública su intención de voto con motivo del adelanto electoral. Las próximas Elecciones Generales serán el 28 de abril y Jorge Javier Vázquez ya ha decidio a quién dirigirá su papeleta.

El PSOE y su candidato Pedro Sánchez son los elegidos por este rostro tan conocido dentro de la cadena. «Como no sabíamos que se iban a adelantar las elecciones, para las municipales y las autonómicas, dije: 'yo votaré a Carmen y Errejón'. Pero en las generales: yo voto por Pedro Sánchez. Cada vez lo tengo más claro, después de todo lo que está pasando en este país», confesó en plena emisión de Sálvame.

El anuncio de Vázquez coincide con la polémica que trata de esclarecer los motivos por los que el actual presidente el Gobierno entró en directo y vía telefónica en el magazine del presentador hace cinco años. Pedro Sánchez también aborda este aspecto es su recién publicado libro, «Manual de resistencia».

No obstante, la inclinación electoral de Jorge Javier no ha cogido por sorpesa a muchos. Desde su blog, el conductor televisivo ya había pedido a Pablo Iglesias que abandonase Podemos y se había referido a Casado (PP) como «sonrisa perenne con una dialéctica peligrosamente belicosa». Sobre los representantes de Ciudadanos y Vox no ha llegado a pronunciarse.