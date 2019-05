Jordi Évole confiesa que padece una enfermedad El presentador ha explicado que el principal síntoma se presenta cuando le entra la risa LA VERDAD Martes, 7 mayo 2019, 12:42

«Me di cuenta de que cuando me entraba la risa con según qué amigos, me entraba una flojera en el cuerpo de caerme, de no poder sostenerme verticalmente, cosa que hacía mucha gracia a la gente, porque me caía de la risa», así explicaba Jordi Évole la enfermedad que sufre desde hace tiempo. Lo hizo la semana pasada frente a Pablo Motos, en 'El Hormiguero'.

El periodista comenzó a preocuparse a raíz de lo que le ocurrió durante la entrevista a Andrés Iniesta en Japón. «Me entró la risa y me pegué un cebollazo contra el suelo en la cabeza y el equipo se asustó. El equipo del programa está ya más o menos prevenido y cuando ven que me pasa, me aguantan. No pierdes la conciencia pero sí te entra esa flojera de cuerpo», recuerda.

La causa de estos curiosos episodios es la cataplexia, una enfermedad que provoca la pérdida súbita del tono muscular fruto de cualquier circunstancia o emoción que genere sobresalto, según precisa ABC. Por su parte, Évole lo explicaba así: se trata de «un desajuste en el sueño, que se manifiesta en esto, que cuando te ríes te caes. El sueño que no has tenido profundamente durante la noche te entra por ahí, y todo el cuerpo se te duerme menos tu cabeza, que sigue consciente».

La cataplexia, que no tiene cura, desencadena episodios en los que la cabeza se inclina hacia delante, la mandíbula se desplaza hacia abajo y las rodillas se debilitan hasta doblarse. No suelen durar más de dos minutos durante los que el enfermo, a pesar de estar consciente, es incapaz de controlar sus músculos. Los expertos recomiendan a quienes padecen esta enfermedad, según recoge ABC, que cuiden el sueño nocturno y acudan al médico especialista para que considere el tratamiento con antidepresivos u oxibato de sodio.