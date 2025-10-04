La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen de archivo de varias piezas de carne Pexels

El «supertruco» de un carnicero para descongelar la carne en solo cinco minutos: «Lo mejor es que no se estropea»

Este 'tip' es ideal cuando olvidas sacarla del congelador con suficiente antelación

Ana de Dios

Sábado, 4 de octubre 2025, 22:26

Es muy habitual que después de volver de la carnicería guardemos aquellas piezas de carne que no vamos a consumir en el congelador para que no se estropeen y así tenerlas listas para el momento que necesitemos. Sin embargo, muchos aseguran que durante la descongelación pierde propiedades y que el sabor o la consistencia no son iguales que cuando está fresca.

Y es que este proceso es fundamental, y se recomienda hacerlo con, incluso días de antelación, dependiendo del tipo de carne de que se trate. Por ejemplo, si hablamos de un chuletón, deberías descongelarlo unos dos días antes de comerlo. En el caso de que sea una pieza como una presa ibérica o un costillar, el tiempo idóneo es de tres días. Si son hamburguesas, solo necesitarás un día para que se descongelen.

Además, se recomienda evitar ciertos métodos, como meterla en el microondas, ya que el proceso se produce de una forma tan rápida que puede provocar que las bacterias empiecen a reproducirse mucho más rápido. Asimismo, el alimento perderá humedad y puede tener un sabor más seco de lo habitual. Por no mencionar que si la carne no se cocina de forma inmediata puede incluso provocar una intoxicación alimentaria.

También hay que tener en cuenta que aunque la congelación ayude a prolongar el tiempo en que los alimentos se mantengan en buen estado, no significa que duren para siempre cualquier tipo de carne. Así, las carnes grasas duran menos, mientras que el pollo puede mantenerse congelado y en buen estado durante un año completo. En cambio, las carnes de vaca, cordero, ternera o cerdo tienen plazos de congelación variables, entre 4 y 12 meses, aproximadamente.

El truco para que esté lista en solo cinco minutos

Sin embargo, a pesar de todas estas recomendaciones es inevitable que en alguna ocasión olvidemos sacar la carne del congelador con suficiente antelación. En el caso de que te veas en esa situación, una solución que puede sacarte del apuro es la que ha compartido en redes sociales Mariano Sánchez (@el_as_carnicero) y que, según asegura, «no la estropea».

En esta publicación muestra cómo solo «en cinco minutos» y con tres cosas muy sencillas que cualquiera puede encontrar en casa: una olla con agua, un poco de vinagre y una pizca de sal. Una vez lo tengas, únicamente tendrás que mezclar todo muy bien.

@el_as_carnicero TRUCAZO DESCONGELA LA CARNE EN 5 MINUTOS, CON AGUA, VINAGRE Y SAL ,NO TE PIERDAS EL VIDEO, Y COMPARTE CON TU GENTE #elascarnicero #fyp #tip #carnicero #parati #consejos #alicante #viralvideotiktok #españa @#foryou ♬ sonido original - El As Carnicero

Luego, en una bolsa hermética coloca la carne congelada y sumérgela en el agua con vinagre y sal. Esto lo que hará será «acelerar el proceso gracias a la reacción que producen el vinagre y la sal en el agua»: «Aumenta la temperatura, ayuda a descongelar y lo mejor es que no estropea la carne», asegura.

