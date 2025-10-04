No te pierdas el primer combate de pizzas en Murcia: prueba las mejores recetas de estos 14 locales
María Ramírez
Sábado, 4 de octubre 2025, 09:24
Hay pizzerías capaces de transportar a Italia de un solo bocado. No son pocos los locales que han abierto en Murcia para ofrecer la verdadera pizza napolitana y rendir homenaje a una receta que permite degustar tradición: masa fina con borde grueso y esponjoso y ese sabor inconfundible a horno de leña.
La esencia más pura de este manjar se encarna en la Margarita y Marinara, que son dos opciones con una cantidad de ingredientes reducidos. La creatividad culinaria también ha puesto la pizza en el centro de su diana para dar lugar a nuevas combinaciones sin perder en calidad. Es precisamente esto lo que se evalúa en concursos y certámenes, que buscan coronar al mejor local. La buena noticia es que este mes aterriza un campeonato en Murcia en el que los propios comensales podrán votar por su favorita.
Batalla de pizzas
Pizza Combat, también conocida como La Gran Velada de las pizzerías, está recorriendo 15 ciudades de España en su primera edición. Entre ellas, se encuentra la capital de la Región, donde montará su ring del 16 al 26 de octubre. Un total de 14 locales se medirán en el Cuartel de Artillería con su receta estrella.
La entrada es gratuita y todas las opciones tienen un precio único de 12,50 euros. El horario de apertura es de lunes a viernes de 18.30 a 00.30 horas y sábado y domingo de 12.30 a 00.30 horas. El evento explica que hay un ganador en cada ciudad, aunque al final del campeonato, la mejor creación culnaria se alzará con el cinturón de campeón nacional.
Participantes
-Mondo Napoli, con La Mamma Carbonara: base 'bianca' de mozzarella fior di latte DOP, crema de Pecorino Romano DOP, bits de guanciale crujiente, oro líquido y yema de huevo hilada.
-Pizzería L'Etrusco, con Apollo Creed: queso philadelphia en los bordes, queso straciatella, rúcula, tómate seco, parmesano, aceto balsámico.
-Michigan Detroit Pizza, con Emmy: black angus USA prime, queso cheddar ahumado, cebolla caramelizada casera, bacon bites, pepinillos encurtidos usa, salsa koreana casera y sirope de maple.
-Parada Italia, con Pistacho Boom: base clásica de tomate y mozzarella fundida, crema de pistacho, mortadella premium, burrata fresca,pistacho triturado y un toque de miel.
-La Porción, con La Golosa BBQ: masa estilo New York, mozzarella de vaca , queso de scamorza ahumada, salsa BBQ, carne madurada, tiras de bacon ,cebolla caramelizada y lluvia de parmesano.
-Mamma Pizza, con Bravissima: base de tomate, mozzarella, pepperoni, grana padano, salsa brava y miel.
-Street Foodies Orígenes, con Hot Honey Pepperoni: salsa de Tomate Datterino, mozzarella fior di latte mermelada de pepperoni al Jack Daniels, crujiente de pepperoni ibérico, escamas de parmesano, y emulsión de miel de azahar con kimchi coreano, borde napado con queso brie.
-Babalú Vegana, con Perla Nera: tomate Napoli, mozzarella fundida, trufa oscura, alcachofas, tomates semidry y olivas de Taggia.
-Kronos Chinchon, con Pueblo Mágico: base de salsa carbonara coronada con queso cheddar ahumado, mozzarella 100%, doblete de bacon, pollo braseado artesanal y salsa de miel y mostaza.
-Pizzeria Ristorante Venezia, con Veni, Vidi, Vici: sobre una masa con Cornicione alto y crujiente, la mortadella di Bologna con Denominación de Origen se funde con crema tartufata della Nonna. También tiene burrata, tomate confitado de la terreta, rúcola de cristal y oro en polvo.
-Pizzeria Dante Bilbao, con Inferno Ibérico: base de parmentier de boniato, Cerdo Ibérico a baja temperatura glaseado en salsa barbacoa de arándanos y miso, demi-glase de cerdo ibérico, parmesano y chip de boniato.
-Eleonora, con La Santa: tomate san marzano, pesto fresco, burrata, tomatitos cherry semi secos y Parmigano.
-Pizzeria Fuencaliente, con Guanciale Fusión: tomate Antonella, mozzarella fior di latte, guanciale , castañas asadas, crema de queso viejo de cabra con tartuffata, queso de cabra tostado canario y oro en polvo canario (gofio).
-Casa Mia, con La Reina: masa negra, mozzarella fior di latte, huevo, jamón serrano, crema suave de pecorino, nubes de mantequilla y oro en polvo.