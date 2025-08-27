Una de las pizzerías más auténticas de Murcia abre otro local en la ciudad: «Nuestra receta está libre de piña, pollo y patatas fritas» Como en Napoli se expande a la zona norte de la capital de la Región en este mes de septiembre

Antonio Gil Ballesta Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:06

Murcia le ha cogido el gusto a la verdadera pizza napolitana en los últimos tiempo. Lejos queda ya aquella época en la que las únicas opciones eran franquicias de comida rápida, aquellos años en los que no había rastro por la ciudad de la receta tradicional, la que se creó y popularizó a los pies del monte Vesubio. Masa fina, borde grueso y esponjoso, y dos opciones básicas, margarita y marinara, que han evolucionado hasta añadir un sinfín de ingredientes de la gastronomía partenopea e italiana.

También son numerosas en Murcia las franquicias y cadenas que han ensanchado en exceso los límites de esa innovación culinaria, pero por suerte los establecimientos que honran el arte del 'pizzaiolo' (pizzero) han recibido el cariño de los murcianos. A la exitosa Mano a Mano, una empresa familiar con más de una década y que se ha expandido hasta Valencia, se han sumado en los últimos años otras propuestas auténticas y defensoras de la tradición napolitana.

Entre ellas está Como en Napoli, una pizzería que cumple con todos los preceptos de la gastronomía partenopea: ingredientes frescos, de calidad, importados desde la capital del sur de Italia y cocinados en horno de leña. «Queremos dejar una cosa clara: nuestra pizza está libre de piña, pollo, patatas fritas y espaguetis», concluyen, por si había alguna duda.

Cuándo abre la nueva pizzería

La pizzería tiene su origen en Cabo Roig (Orihuela Costa), pero hace año y medio dieron el salto a Murcia con un local en la calle San Pedro. La experiencia ha debido de ser inmejorable, ya que están a punto de abrir un segundo establecimiento en la capital de la Región. En concreto, más al norte, en Santiago y Zaraíche, en el número 56 de la carretera de Churra, casi a la altura de la avenida Príncipe de Asturias. La nueva pizzería abrirá sus puertas el próximo miércoles 3 de septiembre a las 20.00 horas, según anunciaron en sus redes sociales.

Será una nueva oportunidad de viajar al corazón de Nápoles, no solo por su gastronomía, sino también por la decoración del local: fotografías de la ciudad y el Vesubio, la presencia del curniciello rojo (amuleto napolitano), imágenes de Maradona y un maestro pizzaiolo, Farinari Venerando, que acostumbra a enfundarse la camiseta del Napoli.

Además, de las opciones clásicas, los clientes de Como en Napoli podrán probar pizzas con pesto genovese, prosciutto de Parma, salami napolitano, guanciale, todo tipo de quesos italianos y gran cantidad de quesos. También hay entrantes como focaccia, antipasti (embutidos italianos) y ensaldas. Y otras opciones que se pueden consultar en sus redes sociales como Instagram, donde hacen una defensa a ultranza de la cultura napolitana.

