Muere Pepe Rubiales, fundador del Parlamento Andaluz de Murcia El entierro tendrá lugar este lunes a las 19.00 horas en el Tanatorio de Jesús de la capital

Pepe Rubiales Cortés, fundador de los restaurantes Parlamento Andaluz y El Palco, en Murcia, falleció este domingo a los 79 años de edad. Natural de Atajate, en la provincia de Málaga, estaba ya retirado de la primera fila de la gestión de los locales, que pese a renovaciones y ampliaciones continúan llevando su sello.

El entierro tendrá lugar este lunes a las 19.00 horas, en la capilla del Tanatorio de Jesús de Murcia. Posteriormente será trasladado hasta el cementerio de Atajate de Málaga.

Desde las cuentas en redes sociales de los restaurantes señalaron que Pepe Rubiales «era un ejemplo de trabajo, alegría y amor por la vida, que deja en todos nosotros una huella imborrable y el legado de una familia unida por la pasión y el esfuerzo».

Fue creador de uno de los locales con más solera de Murcia, que abrió después de trabajar durante algunos años como distribuidor de vinos. Su bar replicaba una pequeña taberna andaluza pero en pleno centro de Murcia, que funcionaba con él al frente de la barra, sin más personal. Desde allí inventó los ya míticos bocadillos con curiosos nombres: el parlamentario, con jamón, tocino de jabugo y chorizo picante; el tránsfuga, de caballa del sur, queso fresco y pimiento de piquillo; o o el mollete de Antequera relleno de ventresca de atún con mahonesa de albahaca, tomate a rodajas y aceite de oliva.