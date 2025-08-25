Un mercado de artesanía acompañará a la noria panorámica en el arranque de la Feria de Murcia La atracción comenzará a girar con el espectáculo de un «reconocido artista murciano». El tique sube de precio pero se establecerá un día al 50%

Por tercer año consecutivo, la gran noria panorámica volverá a girar junto al río Segura, frente a la portada de entrada al recinto de los huertos. La atracción, que ya está siendo instalada en su ubicación ya habitual de Plano de San Francisco, comenzará a funcionar el próximo 4 de septiembre, día del inicio de la Feria de Murcia, a las 21.30 horas y lo hará con un gran espectáculo piromusical del que el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés no ha querido dar más detalles. Únicamente apuntó que este estará protagonizado por «un artista murciano reconocido».

La vuelta al 'skyline' de la ciudad de este elemento ya «icónico» -según defiende Avilés- llegará este año acompañada de una novedad, la de instalación en su entorno de un gran mercadillo de artesanía parecido al que se ubicada cada año en La Glorieta durante las fiestas navideñas y con representación de distintos oficios, según explicó el concejal de Turismo, Comercio y Consumo. Este funcionará en un horario similar al de la noria, que dará servicio hasta el próximo 16 de septiembre, día de la vuelta de la Patrona, la Virgen de la Fuensanta a su Santuario de Algezares, de 6 de la tarde a una de la madrugada durante los días de semana y de mediodía a 2 de la madrugada los fines de semana.

En cuanto al precio, el viaje se encarece este año un 20% tras pasar de los 5 euros de la pasada Feria a los 6 que costará esta. No obstante, también como novedad, se establecerá un día, el del próximo 8 de septiembre, con una promoción especial al 50%, justo el día anterior a la celebración del Día del Niño en el recinto de La Fica, jornada en la que se cuenta con el mismo descuento para el resto de atracciones. Asimismo, cualquier persona con una discapacidad acreditada podrá subir a la noria de manera gratuita, algo que además hace posible su configuración totalmente accesible.

La atracción vuelve a presentarse con sus 30 metros de altura y su treintena de góndolas, acristaladas y climatizadas, con vistas de 360 grados, e hilo musical, «para hacer de esta una experiencia muy agradable», según destacó Avilés. «Ofrece unas vistas privilegiadas del barrio del Carmen a la torre de Catedral, pasando por el río y el puente de los peligros, sin olvidarse del recinto de los huertos en el jardín del Malecón y del resto del casco histórico, viendo además, cómo cambia con el atardecer la luz de la ciudad». «Este elemento se ha convertido en un elemento más del paisaje urbano cuando llegan estas fechas y ha inspirado a artistas, que ya la reflejan en el cartel de la Feria, como Esteban Linares», incidió Avilés.

Concluyó Pacheco señalando que «esta Feria es para pasearla», a lo largo de sus diferentes ubicaciones, hasta una treintena, que volverán a articularse en torno al río, desde El Malecón hasta La Fica, incluyendo propuestas centradas en la gastronomía, el paisajismo o el disfrute infantil, entre otras, en las que también se incluye el mencionado mercadillo de artesanía.