Esteban Linares ilustra el cartel de la Feria de Murcia 2025 El 1200 aniversario de la ciudad dará un sabor especial a los festejos desde el 4 al 16 de septiembre

El artista Esteban Linares posa con su diseño del cartel de la Feria de Murcia.

Murcia ya cuenta con el cartel oficial de la Feria 2025. El cartel realizado por el pintor Esteban Linares fusiona tradición y modernidad. A través de una cuidada selección de símbolos locales, el cartel no solo anuncia el evento, sino que también celebra el espíritu de la ciudad que se prepara para vivir una de sus fiestas más populares.

La torre de la Catedral de Murcia ocupa un lugar destacado en el diseño, funcionando como eje y convive con la huerta murciana, con la alusión a la barraca, así como con la noria, emblema ya tradicional de la Feria que se integra con naturalidad en la escena, evocando la alegría popular y el ambiente lúdico del evento.

El cartel de la Feria de Murcia 2025 fue presentado este lunes por el alcalde, José Ballesta, junto con el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, acompañado por el artista Esteban Linares y miembros del equipo de Gobierno.

Ballesta, detacó en esta presentación del cartel «el dominio de los tonos azules que representan el cielo de Murcia en el mes de septiembre. Un cartel que, en su conjunto, logra transmitir la identidad, la celebración, la tradición y los valores claves de la feria de Murcia, celebrando el espíritu de toda una ciudad».

El río Segura como eje vertebrador de la Feria

La Feria de Murcia 2025 volverá a transformar la ciudad en un gran escenario festivo con el río Segura como eje central del 4 al 16 de septiembre, articulando una programación que se desplegará en más de una treintena de espacios repartidos por todo el municipio. Este año, además, las celebraciones adquieren un significado especial al coincidir con el 1200 aniversario de la fundación de la ciudad, lo que dotará a los actos de un marcado carácter conmemorativo y singular.

La Fiesta de Moros y Cristianos, recientemente reconocida como Fiesta de Interés Turístico Internacional, tendrá su pistoletazo de salida el lunes 8 de septiembre con el pregón inaugural, y culminará el sábado 13 con su tradicional gran desfile, llenando las calles del centro de historia viva, tradición y colorido.

La Feria de Murcia 2025 se extenderá hasta el martes 16 de septiembre, cuando se celebrará la tradicional Romería de retorno de la Virgen de la Fuensanta a su Santuario, poniendo el broche de oro a dos semanas de celebración, fervor y encuentro ciudadano.