Sergio Moyita vuelve al Cartagonova tras seis años de lucha, barro y memoria

Sergio Moyita pensó que lo suyo acabaría entre aceitunas y jornales en Osuna. Así lo confesó en una entrevista hace ya más de seis años ... a LA VERDAD. Curtido en campos de tierra y vestuarios sin agua caliente, el mediapunta sevillano fue uno de tantos que, lejos de las luces, persiguió un sueño entre barro, cesiones y promesas a medias. A sus 32 años, volverá este sábado al estadio Cartagonova, donde una vez dejó huella, aunque esta vez como rival del Cartagena, defendiendo la camiseta del CD Castellón.

Sus pasos previos al Efesé fueron en el Écija, club modesto con el que pese a su labor, descendía a Tercera. Allí fue donde llamó la atención del RCD Mallorca, que lo fichó en 2018 con la idea de moldearlo para el salto profesional, pero nunca llegó a debutar con los bermellones. De esta forma, desde las oficinas insulares vieron con buenos ojos que el mediocampista saliera cedido con destino a Cartagena. En tierras albinegras, Moyita se topó con un club de Segunda B con alma y muchas ganas de fútbol profesional. Instalaciones top para lo que era la antigua Segunda B, una afición entregada y un proyecto con ambición. «El Cartagena es el Real Madrid de Segunda B», declaró a este diario en octubre de 2018, sorprendido por la dimensión de aquel vestuario liderado por un carismático uruguayo Gustavo Munúa.

Experiencia en Cartagena

En la temporada 2018/19, bajo el mando del charrúa, Moyita se convirtió en pieza clave del Efesé. Disputó 36 partidos, marcó 5 goles y participó y vivió en primera persona una de las remontadas más emocionantes que se recuerdan en la historia reciente blanquinegra: el 2 de junio de 2019, cuando el Efesé le dio la vuelta a la eliminatoria de 'playoff' ante el Real Madrid Castilla en una de las gestas que quedarán para siempre en los recovecos del Cartagonova. El ascenso se escapó días después frente a la Ponferradina, eso es cierto, pero su nombre quedó como uno de los que más calidad atesoraba entre los que hicieron soñar a la afición aquella campaña 2018/19.

Aquel verano, el Efesé intentó retenerlo sin éxito. El Mallorca, pese a renovarle hasta 2022 tras su buen periplo en tierras cartageneras, lo volvió a ceder pero esta vez al Rayo Majadahonda, recién descendido de Segunda División. Allí jugó 22 partidos y anotó 3 tantos. Luego, de vuelta a la isla, y sin aún previsiones de continuidad u oportunidad alguna en el verde de Son Moix, acabó rescindiendo su contrato como rojillo y firmó por el Hércules alicantino. Verano de 2020 en plena pandemia, con gradas vacías y una categoría —la recién nacida Primera RFEF— aún por asentarse. Su paso en El Collao mas bien fue discreto, marcó dos goles y repartió otros dos. Tras su aventura en un histórico como el Hércules, al sevillano se le abrieron las puertas de uno de los proyectos más ambiciosos de la categoría entonces, las del UCAM CF, pero lamentablemente acabó viviendo una temporada convertida en odisea ya que el cuadro universitario acabó desplomándose con un descenso muy doloroso pese a tener objetivo de 'playoff' a principio de campaña.

Pero Moyita no se rindió. Aceptó una exótica propuesta del KMSK Deinze, de Segunda División de Bélgica, donde no llegó a debutar, ya que tras hacer la pretemporada con el club belga, fue cedido al Alcoyano, donde volvió a encontrar su sitio en Primera Federación: 28 partidos, 5 goles y 4 asistencias en un Estadio El Collao que disfrutó de la Primera Federación en la 2022/23. El talento seguía intacto, la ilusión también. La recompensa, al fin, llegó en ese verano de 2023. El Castellón apostó por él como parte de un proyecto que apuntaba al ascenso. A sus 30 años, por fin disfrutó del fútbol profesional en plenitud. Dejó al club belga, con el que no llegó a jugar un partido y firmó como nuevo jugador orellut.

Su llegada al Castellón

En Castalia fue una pieza muy importante durante la 2023/24: 32 partidos, 5 goles, 3 asistencias y una presencia constante en el once de un equipo que acabó subiendo a Segunda de forma directa y sin titubeos. Firmó en su llegada hasta 2025. Esta segunda temporada, ahora en la categoría de plata, lo ha consolidado. Sobretodo de manos del ya exentrenador castellonense Schreuder, que fue el que desde 2023 confió en su calidad para dirigir la mediapunta, pero su destitución el pasado mes de enero le ha lastrado en faceta de minutos.

Desde la llegada del técnico Johan Plat su protagonismo en el verde se ha desplomado: suma 23 partidos y 1.298 minutos, pero desde que llegó Plat al banco castellonense Moyita solo suma 74 minutos repartidos en tres choques de liga, contabilizando seis sin salir del banquillo. Desde la tranquilidad de los 40 puntos, Sergio Moyita observa el agitado panorama del Cartagena, colista y con la soga al cuello a la espera de que se confirme su descenso a la Primera Federación.

Este sábado será un reencuentro cargado de nostalgia. Para Moyita, volver al Cartagonova es revivir aquel tiempo en que el Efesé peleaba por volver al fútbol profesional. Para el Cartagena, recibirlo es reencontrarse con un futbolista que encarnó la fe en un proyecto que durante años rozaba la gloria. «Creí que mi futuro sería recoger aceituna en mi pueblo», recordó el sevillano en aquella entrevista a este diario, retratando el contraste entre sus orígenes humildes y el salto que supuso llegar a un club como el albinegro.

Un sueño cumplido

Ya en 2018 confesaba que veía difícil llegar al fútbol profesional. Aquel contrato con el Mallorca fue un paso gigante, pero el verdadero impulso se lo dio Cartagena. Entrenar en condiciones de elite y jugar en un estadio de verdad marcó un antes y un después en su carrera. Fue allí donde, como él mismo decía, empezó a creerse futbolista de verdad. Esa ilusión, sumada a una tenacidad inquebrantable, lo llevó a mantenerse a flote incluso cuando el ascenso se le escapaba una y otra vez.

Cuando el Cartagena logró por fin subir en 2020, Moyita ya no estaba. Había picado piedra en Majadahonda, en Alicante, en Murcia... seguía luchando, fiel a ese perfil de futbolista al que nada le regalan. Por eso, su regreso al Cartagonova, aunque sea con otra camiseta, representa algo más que un simple partido. Es un guiño del destino a quien nunca dejó de creer. La grada seguramente le dedicará un aplauso al exalbinegro como es de costumbre con los que una vez pasaron y defendieron con sudor la elástica cartagenera.

Él, por su parte, buscará sumar para un Castellón que quiere sellar la permanencia cuanto antes. Porque ahora sí, Moyita es profesional. Ha pasado por descensos, cesiones, cambios de país y proyectos fallidos. Pero nunca se desvió del camino. En 2025, y con la madurez que dan los años, vuelve a saludar el Cartagonova con otra camiseta y la mirada serena del que ha pasado por mil batallas. El fútbol, caprichoso y generoso, le permite presentarse ante una grada que no olvida su entrega ni su coraje.

El reencuentro, en definitiva, honrará al fútbol modesto y al tesón de un jugador que jamás se rindió. No será un partido cualquiera. Para Moyita, el Cartagonova no es solo un estadio: es el punto de partida de todo lo que vino después. Volver allí, ahora como profesional hecho y derecho, es cerrar un círculo que empezó entre dudas y terminó en certezas. Y aunque esta vez lo recorra de visitante, cada rincón le recordará quién fue y por qué sigue en pie. Porque hay lugares que te marcan para siempre. Y él lo sabe.