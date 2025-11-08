La Pinilla, el fortín inquebrantable del Teruel, prueba del algodón para el Efesé

La expedición cartagenera puso rumbo a Teruel ayer. Son los encargados de abrir la jornada del sábado en la Primera Federación a las 14. ... 00 horas. Un horario inusual, más apropiado para disfrutar de un buen jamón de la zona que de un partido de fútbol. Lo podrán hacer el centenar de fieles que acompañan al equipo a una de las capitales provinciales más altas del panorama nacional. Los más de 900 metros de altitud pondrán a prueba a los de Javi Rey, que quieren de una vez por todas llevarse los primeros tres puntos lejos de su casa. Cerca estuvieron en Marbella y en la Copa del Rey consiguieron eliminar al Puente Genil por la mínima. Dos buenos cimientos para asaltar La Pinilla, el hogar de un recién ascendido y que ahora es el mejor local del grupo dps. Nadie lo ha asaltado todavía.

Al autobús albinegro se subieron los 22 futbolistas disponibles para el míster. La novedad es la vuelta de Pablo De Blasis, que ya ha superado el problema muscular que lo ha tenido alejado de los terrenos de juego desde el partido contra el Sevilla Atlético el pasado 12 de octubre. El argentino completó el último entrenamiento con sus compañeros y ya está disponible para su entrenador.

Hacer cábalas y apuestas de lo que sacará de inicio Javi Rey es una tarea compleja. Él mismo confirmó que tenía varias incógnitas que resolver del once que pondrá sobre el césped turolense. La derrota en Villarreal dejó dos señalados claros: Iván Martínez y Rubén Serrano. El portero erró su pase en la salida de balón y el central no estuvo contundente para frenar a Álex Rubio, que le ganó la posición siendo menos corpulento que él. El míster fue contundente con el error en el segundo gol y dijo que «no podía volver a pasar». Veremos si no aprovecha para dar minutos a Fran Vélez.

Marc Jurado y Nacho Martínez se han asentado con méritos en los costados de la zaga y tiene pinta de que lo volverán a ser este mediodía en Teruel. Al igual que Pablo Larrea, el madrileño siempre ha jugado de titular y es el timón del juego del Efesé. Por último, Kevin es el otro efectivo albinegro que tiene muy difícil dejar su puesto en el once. El burgalés está siendo el futbolista más determinante de la escuadra cartagenera. Las demás posiciones están teniendo mucha variación y cambian de dueño cada partido.

Cambio de sistema

Una variable que seguro que tiene Javi Rey en su cabeza es la de jugar con dos puntas para tratar de encontrar la grieta que le dé la victoria a base de centros y de fijar a los centrales. Combinar por dentro le va a ser muy complicado al Cartagena ante un equipo cuya fortaleza se basa en una defensa férrea. Sus datos no mienten. Solo cinco goles en contra, dos de ellos como locales. Solo el Eldense y Hércules consiguieron hacerle un gol a Rubén Gálvez en su feudo.

El Efesé tendrá que estar muy alerta con las pérdidas de balón y tendrá que replegar rápido porque el Teruel es un maestro jugando al ida y vuelta. El centro del campo albinegro tendrá que tratar de calmar el juego y tener paciencia para conseguir los tres puntos. Un partido loco le beneficia al Teruel, que va a pelear con uñas y dientes para mantener el invicto como local e intentar acabar la jornada como líder de la categoría.