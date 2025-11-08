La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Nacho Martínez se dispone a chutar el balón en el partido contra el Villarreal B. ANTONIO GIL / AGM

La Pinilla, el fortín inquebrantable del Teruel, prueba del algodón para el Efesé

Los de Javi Rey estarán acompañados por un centenar de fieles a los que quieren devolverle el cariño con una victoria en el campo del mejor local

Jesús Fernández

Cartagena

Sábado, 8 de noviembre 2025, 08:47

La expedición cartagenera puso rumbo a Teruel ayer. Son los encargados de abrir la jornada del sábado en la Primera Federación a las 14. ... 00 horas. Un horario inusual, más apropiado para disfrutar de un buen jamón de la zona que de un partido de fútbol. Lo podrán hacer el centenar de fieles que acompañan al equipo a una de las capitales provinciales más altas del panorama nacional. Los más de 900 metros de altitud pondrán a prueba a los de Javi Rey, que quieren de una vez por todas llevarse los primeros tres puntos lejos de su casa. Cerca estuvieron en Marbella y en la Copa del Rey consiguieron eliminar al Puente Genil por la mínima. Dos buenos cimientos para asaltar La Pinilla, el hogar de un recién ascendido y que ahora es el mejor local del grupo dps. Nadie lo ha asaltado todavía.

