El partido aplazado entre Cartagena y Sabadell ya tiene fecha

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ya ha tomado una decisión de cuándo se jugará el tiempo que resta en el partido aplazado por la lluvia entre el Cartagena y el Sabadell. Lo harán el próximo miércoles 24 de septiembre a las 17.00 horas en la Nova Creu Alta, en una semana donde el Efesé se dará una auténtica paliza en autobús, ya que después tendrá que ir, también, a Sanlúcar de Barrameda.

El encuentro entre albinegros y arlequinados se reanudará en el momento por el que se quedó. Exactamente, en el minuto 42:50 de la primera parte. Además del tiempo reglamentario, el árbitro añadirá cinco minutos más antes del descanso, que era el tiempo que tenía previsto de descuento antes de que se suspendiese. La segunda parte se jugará con total normalidad.

Esta decisión no convencerá ni a cartageneros ni a catalanes porque les pilla en medio de otro desplazamiento largo. Los de Javi Rey, después de ir a Sabadell, tendrán que visitar al Atlético Sanluqueño el domingo siguiente. Es decir, cuando lleguen a El Palmar, habrán recorrido alrededor de 1900 kilómetros en autobús en apenas cinco días, sin contar el regreso a Cartagena tras el duelo ante los andaluces. Por su parte, los de Ferran Costa llegarán al encuentro aplazado tras jugar en el Algeciras.