La lluvia suspende el Sabadell - Cartagena, que no se reanudará este fin de semana La expedición albinegra regresa a casa y en los próximos días se conocerá cuando se disputa lo que resta de un partido que se paró en el minuto 44 debido a un fuerte aguacero

Francisco J. Moya Sábado, 13 de septiembre 2025, 16:03 | Actualizado 16:20h.

El sábado empezó torcido, con la noticia de la muerte del incombustible Juanito, el aficionado más querido del estadio Cartagonova. Un cáncer fulminante se lo ha llevado en tres meses, dejando huérfano de su pito, su bombo y su bonhomía al recinto de Benipila. Salieron los jugadores del Efesé a la Nova Creu Alta con brazaletes negros en señal de duelo por su hincha más popular y en el ánimo de todos estaba sumar los tres puntos en el campo del Sabadell y dedicar el triunfo a la familia de Juanito.

Fue imposible. Mediado el primer tiempo empezó a llover y lo que al principio eran unas nubes descargando agua cerca del Mediterráneo, como es costumbre en el mes de septiembre, pronto se convirtió en el diluvio universal. El maltrecho césped de la Nova Creu Alta aguantó 20 minutos. Dejó de drenar y el colegiado valenciano Ortega Herrera habló con los capitanes para parar el juego. Kaiser y Larrea le dijeron que querían seguir. Era el minuto 43 y el choque acababa de estar parado cinco minutos por una emergencia médica en la tribuna del campo.

Se reanudó el juego, pero un minuto después, al constatar que la pelota ya no rodaba y que el césped estaba completamente encharcado, el árbitro mandó a los jugadores a los vestuarios. Ambos banquillos dieron el visto bueno, aunque Kaiser seguía negando con la cabeza. La lluvia, que ya había anegado el terreno de juego por completo, se convirtió en granizo. El público se fue marchando, quedando solo en su butaca los que estaban a resguardo en la única tribuna cubierta del estadio.

Ambos equipos esperaron media hora, por si la lluvia cesaba. Pero no paró. Además, se decretó la alerta naranja en la zona y el club local no pudo comprometerse a que el campo estuviera en condiciones cuando parara de llover. De este modo, y como la directiva arlequinada tampoco garantizaba que este domingo el césped estuviera listo para que se jugara lo que restaba del primer tiempo y todo el segundo, la RFEF decidió que el partido se aplazara definitivamente.

La expedición del Efesé, por tanto, regresó a Cartagena en su autocar y en los próximos días ambos equipos tendrán que ponerse de acuerdo para buscar una nueva fecha. En lo que se pudo jugar, pasaron muy pocas cosas. Al Cartagena se le vio espeso en ataque, con Kevin Sánchez, Luismi Redondo y Chiki desaparecidos. Fidalgo, de rebote casi hace el 0-1 en un saque de esquina ensayado tras no conectar el remate Rubén Serrano.

Marc Jurado, de nuevo titular a domicilio en un choque especial para él puesto que es de Sabadell, hizo la mejor jugada de los visitantes hasta la suspensión, pero su zurdazo bien colocado lo sacó el central Bonaldo. El equipo local apretó con Miguelete y López-Pinto y pisó en varias ocasiones el área albinegra, pero lo cierto es que el meta Lucho García no tuvo que hacer ninguna parada en los 44 minutos que duró el encuentro. Por tanto, los de Javi Rey tendrán que regresar a la Nova Creu Alta. Y tendrán que buscar los tres puntos en otro momento y en unas circunstancias distintas a las de este sábado de tan negro recuerdo para el cartagenerismo.