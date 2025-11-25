Todo parado en el Cartagena a la espera de Arribas: 48 horas para decidir el futuro del club

Pasó el 23 de noviembre, la fecha que Alejandro Arribas se marcó como límite para entrar en el FC Cartagena y poner en marcha ... su proyecto como máximo accionista de la entidad albinegra. Y arrancó ayer otra semana, la última del mes, en la que volvemos a un punto de partida idéntico al de las anteriores: Arribas quiere quemar todas las naves y conseguir de una vez por todas que Felipe Moreno y Paco Belmonte accedan a cederle el control del club. Es ahora o nunca. Es lo mismo que viene diciendo el exfutbolista madrileño desde el pasado 30 de octubre, pero en esta ocasión todos son conscientes de que ya no hay vuelta atrás: será ahora o no será nunca.

Las partes retomaron ayer el contacto. Felipe Moreno, centrado en el Real Murcia y seguido de cerca por el CSD, lo ha dejado todo en manos de Paco Belmonte, quien tiene buena sintonía personal con Arribas y sigue puliendo los detalles de un acuerdo que está «cercano», según aseguraron ayer a LA VERDAD fuentes de Duino (Moreno) y de Cortadone Inversiones (Arribas). Tanto la parte compradora como la vendedora insistieron en que «el objetivo común» es acabar con estas semanas de parálisis y bloqueo y dar por fin al club albinegro una gestión nueva que aporte garantías económicas, paz social y certidumbre institucional.

Mantienen desde Duino y Cortadone una tesis muy parecida: solo hay que cerrar unos flecos para poder anunciar el esperado cambio de propiedad en el Efesé. Lo importante, el pago de 1.174.000 euros donde están incluidos los finiquitos de Paco Belmonte, Manuel Sánchez Breis y Sivori, está garantizado, como lo están los avales que Arribas aportará para el último pago, el de 2.752.000 euros que cobrará Felipe Moreno en mayo de 2027. Así, el club cambiará de manos tras el pago de 5,5 millones, si finalmente se cierra la operación.

LAS CLAVES OPTIMISMO Belmonte y Arribas siguen puliendo los detalles de un acuerdo que está «cercano», como lo estuvo en anteriores ocasiones

UN CLUB SIN RUMBO Tanto los compradores como los vendedores coinciden en que «el objetivo común» es acabar con la parálisis actual

VUELVE A LA ACCIÓN El abogado Andrés López Atenza está asesorando a Cortadone y facilitando información sobre el estado financiero del club

En los últimos días se acercan posturas, se remiten ambas partes a esos flecos que no terminan de cerrarse y se hacen todo tipo de consultas con abogados y asesores laborales y fiscales para que luego no aparezcan nuevos inconvenientes a la hora de firmar el traspaso de poderes delante de un notario. En este sentido, hay que destacar el regreso al primer plano de la negociación de Andrés López Atenza, letrado murciano que hasta el verano pasado fue la mano derecha de Moreno en el Murcia y Belmonte en el Cartagena. Ahora ha sido requerido por Arribas para conocer de primera mano cómo están las cuentas del Efesé, qué se debe realmente y qué soluciones a corto plazo se pueden tomar para evitar posibles embargos de Hacienda y Seguridad Social.

En el despacho de López Atenza en Murcia estuvo la sede de Duino hasta agosto y él fue quien hizo de intermediario con varios grupos que estuvieron muy cerca de comprar el Cartagena el curso pasado. Pocos conocen mejor que López Atenza las interioridades económicas del Efesé. Y, de hecho, la última auditoría que se hizo en el club llevó el sello de Francisco Javier Vigueras, un auditor de la máxima confianza de López Atenza. Vigueras puso de relieve las «dudas significativas» que existían entorno a la SAD albinegra para seguir con vida. Este profesional basó su afirmación en la deuda neta, disparada entonces hasta los 8,4 millones de euros, en los márgenes de maniobra y en los ratios de liquidez del club blanquinegro. Eso fue en junio de 2024, cuando aún no se debían 800.000 euros a Hacienda y Seguridad Social.

Vacío de poder

Mientras se remata una operación que nunca acaba de cerrarse, el vacío de poder en el Cartagena es absoluto. No se mueve un papel ni se toma ninguna decisión, puesto que la lógica indica que la firma definitiva de Moreno y Belmonte llegará más pronto que tarde y que será Arribas el encargado de tomar las decisiones que se han ido posponiendo desde el pasado 30 de octubre, cuando el madrileño dio una rueda de prensa por la mañana para anunciar que había comprado el Cartagena y por la tarde empezó a darse cuenta de que todavía no había comprado nada. Felipe Moreno no firmó.

Lo más urgente ahora es sacar a la venta las entradas del partido de Copa del Rey de la semana que viene contra el Valencia (jueves 4 de diciembre, a las 21.00) y del derbi frente al Real Murcia (lunes 8 de diciembre a las 18.15). Todo está listo para anunciar los precios y comenzar a despachar localidades de ambos encuentros, pero no se da el paso porque la intención es que sea Arribas quien fjie los precios y gestione ambas taquillas.

Sabe Belmonte que la respuesta de la afición local será muy pobre si se sacan las entradas a la venta y el mensaje que se envía es que todo el dinero que entre en el club lo gestionará él. En julio, de hecho, esperó a anunciar la llegada de Arribas para después lanzar la campaña de abonados. Y, de aquella manera, pudo salvarla llegando a los 5.900 socios.

Pero el hartazgo actual es tan grande que los peñistas han hecho un llamamiento para que nadie compre entradas, ni para la Copa ni para el derbi, hasta que Moreno y Belmonte vendan el club y dejen paso a Arribas. La federación de peñas presidida por Eduardo Noguera ha fijado como fecha límite el 1 de diciembre.

Todos los caminos conducen al mismo final, pero nadie lanza las campanas al vuelo porque en las últimas semanas el acuerdo ha estado hecho en un par de ocasiones y finalmente no se cerró. Pero es verdad que el tiempo pasa, el mes se termina y hay pagos urgentes que no tienen espera, algo que puede ser determinante para que todo se cierre ya.