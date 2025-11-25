La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Hartazgo. Aficionados del Cartagena manifestándose contra Felipe Moreno y Paco Belmonte el pasado domingo. Antonio Gil/ AGM

Todo parado en el Cartagena a la espera de Arribas: 48 horas para decidir el futuro del club

El club aplaza el inicio de la venta de entradas para la Copa y el derbi, mientras siguen las negociaciones para cerrar el traspaso

Francisco J. Moya

Francisco J. Moya

Martes, 25 de noviembre 2025, 00:31

Pasó el 23 de noviembre, la fecha que Alejandro Arribas se marcó como límite para entrar en el FC Cartagena y poner en marcha ... su proyecto como máximo accionista de la entidad albinegra. Y arrancó ayer otra semana, la última del mes, en la que volvemos a un punto de partida idéntico al de las anteriores: Arribas quiere quemar todas las naves y conseguir de una vez por todas que Felipe Moreno y Paco Belmonte accedan a cederle el control del club. Es ahora o nunca. Es lo mismo que viene diciendo el exfutbolista madrileño desde el pasado 30 de octubre, pero en esta ocasión todos son conscientes de que ya no hay vuelta atrás: será ahora o no será nunca.

