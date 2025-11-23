La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Aficionados del Cartagena durante la protesta que han realizado este domingo. Antonio Gil / AGM

Alrededor de 600 personas piden a Belmonte y a Felipe Moreno que se vayan ya del Efesé

La protesta de los peñistas recorre parte de la Alameda de San Antón con escasa participación

Rubén Serrano

Rubén Serrano

Domingo, 23 de noviembre 2025, 17:17

Alrededor de seiscientos aficionados del Cartagena pidieron este domingo que Paco Belmonte y Felipe Moreno vendan el club y se vayan «ya». La protesta recorrió parte de la Alameda de San Antón hasta la explanada del estadio Cartagonova para exigir una solución al proceso de compraventa y la entrada de Alejandro Arribas.

La manifestación promovida por la Federación de Peñas del Cartagena (Fpfcct) apenas sumó a seiscientos aficionados. El colectivo presidido por Eduardo Noguera anunció esta protesta con tiempo de antelación y llamó a una asistencia masiva que no resultó tal efecto.

La comitiva de alrededor de seiscientas personas avanzó hasta el Cartagonova escoltada por agentes de la Policía Nacional. Para ello fue necesario cortar tres carriles de la Alameda de San Antón y el puente de Soldado Rosique.

Los manifestantes pidieron a Belmonte y a Moreno tanto su marcha como la venta de la SAD albinegra al grupo encabezado por el exfutbolista Alejandro Arribas. Al grito de «Belmonte vete ya» y «Felipe vende ya», los aficionados tampoco se olvidaron de mencionar a la alcaldesa: la Fpfcct pidió una reunión con Noelia Arroyo que no obtuvo respuesta. «¿Dónde está el Ayuntamiento, el Ayuntamiento dónde está?», se preguntaron. También profirieron insultos y llamaron a «okupar» los «chalés» de los presidentes del Cartagena y el Real Murcia.

«Fuera chorizos de Cartago» y « murcianos siempre robando», cantaron. La protesta avanzó durante casi media hora hasta la explanada del Cartagonova con una gran pancarta donde podía leerse 'Cartago somos nosotros'. A diferencia de otras manifestaciones, en esta ocasión no acudieron otros conocidos como exfutbolistas, veteranos de la asociación albinegra y políticos locales. Decenas de aficionados del Eldense, rival esta tarde del equipo, aplaudieron a los manifestantes.

