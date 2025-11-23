La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Felipe Moreno, Paco Belmonte y Alejandro Arribas. J. M. Rodríguez / AGM

Los tres actores principales de una película de terror y suspense en el Efesé

Felipe Moreno, Paco Belmonte y Alejandro Arribas, los protagonistas de una compraventa que se ha enquistado y puede dejar al club en un punto dramático de no retorno

Jesús Fernández

Jesús Fernández

Domingo, 23 de noviembre 2025, 08:57

El tiempo se agota. El mecanismo del reloj de Alejandro Arribas está llegando al límite a la espera de que Duino Inversiones acepte el pacto ... de compraventa por el FC Cartagena y la totalidad de las acciones pase a mano de Cortadone Inversiones SL, una firma cuyo administrador único es el exfutbolista madrileño. Mientras, Paco Belmonte no está poniendo ningún impedimento para que la negociación llegue a buen puerto y pueda, por fin, echarse a un lado y dejar presidir a Arribas.

