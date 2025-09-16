Nil Jiménez, una alternativa válida para Nacho en un lateral izquierdo que ya no es un problema

La gran sorpresa de la alineación de Javi Rey en Sabadell fue el debut como titular en el Cartagena de Nil Jiménez en el lateral ... izquierdo, en detrimento de un Nacho Martínez que había sido de los más destacados en las dos primeras jornadas del campeonato, en Antequera y frente al Atlético Madrileño. El '3' barcelonés, que la pasada campaña pasó por Mérida y Nástic, despejó las dudas que podían existir tras su fichaje y ofreció un nivel muy alto en los 43 minutos que se disputaron antes de que la tormenta dejara impracticable el césped de la Nova Creu Alta.

«Físicamente empiezo a sentirme fuerte y poco a poco voy entrando en dinámica. La verdad es que me estaba encontrando muy bien en el partido y justo cuando me iba notando con más confianza se paró el encuentro por la lluvia», contó ayer Nil Jiménez, quien fue canterano del Espanyol y llegó a ser convocado por la selección sub-19. A sus 25 años, y después de haber tenido poco protagonismo en los equipos en los que ha estado desde que salió del Espanyol B, la primera sensación que deja aquí es bastante buena.

EL '3', SIEMPRE EN APUROS 2020-21 De la Bella se rompió y hubo que tirar de Forniés.

21-22 Luna fue un fiasco y hubo que recolocar en el lateral al central Gastón Silva.

22-23 Otro central, Datkovic, jugó casi todo el año de '3', ya que Jairo lo hizo de extremo.

23-24 Tercer año seguido con un central reubicado en el el lateral, en este caso Fontán.

24-25 Desastre absoluto con Ríos Reina y Vukcevic. Nacho llegó demasiado tarde.

Porque se daba por hecho que Nil Jiménez se pasaría todo el curso a la sombra del veterano Nacho Martínez, uno de los pocos fichajes del invierno pasado que salió bien. De hecho, el lateral madrileño, de 36 años, es el único jugador de los que sufrieron el descenso que ha renovado este verano. Ya es uno de los capitanes y sigue rindiendo a un óptimo nivel. Esto lo ha hecho desde el primer día. Y eso tiene mucho mérito, teniendo en cuenta que cuando vino en febrero lo hacía tras un periodo de nueve meses sin competir y que salió del paro para enrolarse en una plantilla que había bajado los brazos y que ya había asumido el descenso cuando él llegó.

La renovación de Nacho fue muy celebrada, porque el consenso generalizado es que por fin el Efesé iba a contar con un lateral izquierdo de plenas garantías, después de varias temporadas con bastantes problemas en esta demarcación. Pero la sorpresa (y muy positiva) es que Javi Rey va a poder disponer de dos laterales izquierdos de nivel, ya que Nil Jiménez está motivado, no se le ha olvidado jugar al fútbol y el sábado en Sabadell demostró que se puede contar con él. «La Primera RFEF es muy igualada y fuera de casa es difícil sacar puntos. Tenemos que hacernos fuertes en el Cartagonova, ahí no valen excusas. Me gusta mucho nuestro campo y estoy deseando jugar en él», afirmó un futbolista que no tuvo minutos contra el Atlético Madrileño.

Volverá Nacho

Lo normal es que tampoco esté en el once inicial este domingo frente al Hércules (Cartagonova, 18.15 horas) y que Nacho Martínez, tras su descanso en la Nova Creu Alta, vuelva a ser el '3' titular ante el conjunto alicantino. Pero parece evidente que en las rotaciones que pretende imponer Javi Rey todas las piezas van a ser importantes y Nil Jiménez no va a ser un eterno suplente. Si además rinde como el pasado sábado, lo normal es que el técnico gallego tire de él con cierta asiduidad, para dar descansos puntuales a un Nacho que va camino de los 37 años y no lo puede jugar absolutamente todo.

Esta dualidad en el lateral izquierdo, que por fin parece bien cubierto en el Cartagena, puede acabar con casi cinco años de problemas en esa demarcación. Para empezar, el propio Nacho tuvo que jugar siempre desde que llegó en febrero porque no había otro. Jairo fue traspasado al Elche por 300.000 euros y a Ríos Reina, cuyo paso por el club fue desastroso, lo despidieron justo antes de que llegara el madrileño, ex de Rayo Vallecano, Valladolid y Tenerife, entre otros.

Pero los problemas en esa posición no fueron una cosa puntual, solo de la temporada pasada. Se remontan a febrero de 2021, cuando la grave lesión de Alberto de la Bella provocó que Forniés tuviera que acabar jugando partidos trascendentales para la salvación. El ilicitano hizo lo que pudo, pero sufrió mucho. Después se fichó a Antonio Luna, que protagonizó un fiasco similar al de Ríos Reina. Así, Luis Carrión se tuvo que inventar a Gastón Silva, que era central, como lateral izquierdo. Y la cosa salió más o menos bien.

Mejor aún le fue al Cartagena los dos años siguientes, con dos centrales como Datkovic y Fontán reubicados en la posición de '3'. Jairo, fichado para ese puesto, duró poco ahí, ya que destacó pronto como extremo y casi siempre jugó más adelantado. Y el buen rendimiento de Datkovic y Fontán fue tapando un problema que reventó con Ríos Reina y Vukcevic.

Seis derrotas en los siete últimos partidos del Hércules

El Hércules se plantará este domingo en el Cartagonova con seis derrotas en los últimos siete encuentros oficiales dirigidos por Rubén Torrecilla. La inercia con la que ha empezado esta campaña es muy similar a la que cerró la anterior, evidenciando similares problemas. Y esto, a pesar de que este verano se ha hecho un esfuerzo por mejorar la plantilla.

Hugo González, de fracasar en el Efesé a 'MVP' de la jornada gracias a un 'hat-trick' con el Celta Fortuna

Calidad tenía y tiene. Talento tenía y tiene. Y potencial tenía y tiene. Posiblemente, el problema principal en el Efesé para Hugo González (Valencia, 22 años) es que llegó en el peor momento al peor sitio posible para él. El chico necesitaba minutos, confianza, tranquilidad y un contexto de calma para brillar. En el Cartagena, sin embargo, desde que debutó en la cuarta jornada del curso pasado frente al Levante de Julián Calero (con derrota por 0-1) todo fueron urgencias. Y el canterano del Valencia, que había participado el año anterior en nueve partidos con el primer equipo che en Primera, consumó un terrible fracaso como albinegro.

Tras 768 minutos repartidos en 20 encuentros de Liga y Copa del Rey, sin goles en su cuenta ni actuaciones acordes a lo que de él se esperaba, Hugo González se marchó a principios del mes de febrero al Celta Fortuna. Se rompió su cesión al Cartagena antes de tiempo, pero el Valencia tampoco lo tuvo en consideración para su segundo equipo, el Mestalla, que compite en Segunda RFEF.

De este modo, el extremo valenciano empezó de cero en el filial del conjunto vigués, en Primera RFEF. Y poco a poco se fue reencontrado con su mejor nivel. Marcó 5 goles y dio 3 asistencias en la segunda vuelta en tan solo 13 partidos y este verano se desvinculó definitivamente del Valencia y firmó hasta 2028 con el Celta. El conjunto vigués ejecutó la opción de compra que tenía, puesto que la pasada temporada ya fue de los mejores en el equipo entrenado por Fredi.

Y esta temporada ha arrancado de la mejor manera para el ex jugador del Cartagena. Esta semana ha sido elegido MVP de la tercera jornada de Primera RFEF tras su recital del domingo en Mérida, donde marcó tres goles y dio una asistencia en la victoria de su equipo en el Estadio Romano (2-4). El último gol lo marcó desde su propio campo.

El Celta Fortuna logró así su primera victoria del año, después de empatar en Zamora (0-0) y perder en casa contra el Guadalajara (0-1). Y la mejor noticia para Hugo González es que su nombre ya está entre los candidatos a subir al primer equipo del Celta, entrenado por un Claudio Giráldez que en los últimos meses ha hecho debutar en Primera a ocho jugadores del filial vigués.