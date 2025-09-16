La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nil Jiménez encara a Joel Priego, en el partido del pasado sábado en la Nova Creu Alta de Sabadell. FC CARTAGENA
Cartagena

Nil Jiménez, una alternativa válida para Nacho en un lateral izquierdo que ya no es un problema

El notable estreno del catalán en la Nova Creu Alta da la razón a Javi Rey, que tiene soluciones para cubrir un costado muy vulnerable en el Cartagena desde 2021

Francisco J. Moya

Francisco J. Moya

Martes, 16 de septiembre 2025, 01:09

La gran sorpresa de la alineación de Javi Rey en Sabadell fue el debut como titular en el Cartagena de Nil Jiménez en el lateral ... izquierdo, en detrimento de un Nacho Martínez que había sido de los más destacados en las dos primeras jornadas del campeonato, en Antequera y frente al Atlético Madrileño. El '3' barcelonés, que la pasada campaña pasó por Mérida y Nástic, despejó las dudas que podían existir tras su fichaje y ofreció un nivel muy alto en los 43 minutos que se disputaron antes de que la tormenta dejara impracticable el césped de la Nova Creu Alta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  2. 2 Castejón renuncia a su acta de concejala en el Ayuntamiento de Cartagena y a liderar el partido
  3. 3 Quejas por la complejidad del examen de oposición para auxiliar administrativo en Cartagena
  4. 4

    Hijos de un bombero de Murcia jubilado denuncian que falleció por el retraso de la ambulancia: «Lo dejaron morir en la carretera»
  5. 5

    La Consejería de Educación recurre a expertos del sector privado para cubrir 140 bajas en FP
  6. 6

    Los golpes en la paliza al comerciante muerto de Molina fueron «a zonas vitales»
  7. 7

    El acusado del atropello mortal de Lorca duplicó el límite de alcohol: «Salí a la calle y pensé vaya velocidad lleva ese coche»
  8. 8

    La CHS veta todas las peticiones de agua de pozo en el Campo de Cartagena en dos años
  9. 9

    La apertura del puente de El Raal acaba con cuatro años de separación entre Murcia y Beniel
  10. 10 Ed Sheeran se suma a las fiestas de La Algaida en Archena y sorprende con su español: «¡Viva la Virgen del Rosario!»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Nil Jiménez, una alternativa válida para Nacho en un lateral izquierdo que ya no es un problema

Nil Jiménez, una alternativa válida para Nacho en un lateral izquierdo que ya no es un problema