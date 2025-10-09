Cuando Jordi Alba cerró un acuerdo verbal con el Cartagena

Francisco J. Moya Jueves, 9 de octubre 2025, 08:51 Comenta Compartir

Una de las grandes noticias de la semana ha sido el anuncio de retirada del fútbol de Jordi Alba. El lateral catalán, ahora en el Inter de Miami de Messi, Busquets (otro que lo deja ya) y Luis Suárez, colgará las botas a final de temporada. A sus 36 años y tras una carrera adornada por 22 títulos, el ex del Valencia y del Barça se centrará a partir de ahora en la gestión del Hospitalet, el club de su ciudad natal que compró el pasado mes de abril junto a su amigo Thiago Alcántara con el reto de llevarlo al fútbol profesional.

De la biografía de Jordi Alba se conocen muchas cosas: su increíble conexión con Leo Messi, sus 93 partidos con La Roja, su golazo en la final de la Eurocopa de 2012 ante Italia o cómo Unai Emery lo reconvirtió en lateral en el Valencia para que brillara de una manera que ni él mismo esperaba. Pero en clave albinegra, lo que pocos saben es que Jordi Alba tuvo un acuerdo verbal cerrado para venir al Efesé en agosto de 2008. Todo dependía de que no tuviera ofertas de Segunda.

Entonces tenía 19 años y había hecho una gran temporada en el Valencia Mestalla, donde actuaba como extremo izquierdo. De hecho, fue clave para que el filial valencianista ascendiera ese año a Segunda B. David Buitrago, entonces director deportivo del Cartagena, lo conocía de su etapa en el Valencia juvenil y los informes que tenía de él eran muy buenos. Apretó para que el Valencia se lo cediera ese curso al Cartagena y la cosa estuvo prácticamente hecha.

La única condición que puso el conjunto de Mestalla, y también el propio futbolista, es que el Cartagena debía esperar al 31 de agosto, último día de aquel mercado de verano de 2008, por si llegaba una propuesta de cesión de un club de Segunda. Pero Buitrago tenía la palabra del futbolista de que si esa temporada 2008-09 la disputaba en Segunda B sería en el Efesé. Fueron pasando los días y no llegaba la llamada de ningún club de Segunda. Pero al final, sobre la bocina, el Nástic de Tarragona, que un año antes había estado en Primera, se decidió y pidió el préstamo de Jordi Alba. Y el Valencia se lo concedió. El futbolista, que entonces era extremo izquierdo, hizo 4 goles en 35 partidos con el Nástic y el verano siguiente volvió al Valencia, ya para jugar en el primer equipo y como lateral en Primera.

Nano y Viyuela acabaron siendo los extremos que ocuparon la banda izquierda de aquel Cartagena que terminó subiendo ese curso a Segunda en Alcoy. Curiosamente, en 2010 llegó del Valencia Miguel Ángel Riau, un extremo zurdo que el club che había arrebatado al Levante en 2008 precisamente para ocupar el puesto en el Mestalla de Jordi Alba cuando fue cedido al Nástic. Riau llegó en propiedad al Cartagena, con un contrato de tres años, pero las lesiones nunca le permitieron rendir al 100%.

