Javi Rey: «Lo que me incumbe es la parcela deportiva; el equipo está más unido que nunca»

Semana corta de preparativos para Javi Rey. El Efesé jugó domingo y solo ha tenido tres días (el martes hubo descanso) para preparar el encuentro ... del viernes contra el Betis Deportivo. Con la venta del club ocupando el día a día en la entidad albinegra, el míster reconoce que están «en un buen momento a nivel deportivo. En ese aspecto estamos tranquilos. Lo que me incumbe a mí es la parcela deportiva; el equipo está al 100% y estamos más unidos que nunca».

Rey no se desmarca un ápice de su línea a seguir en este tema y fija la mirada hacia el duelo liguero contra los blanquiverdes, a los que describe como «una estructura de tres en la base con lateral derecho corto y muy buen juego interior con jugadores de mucho talento. Ahora hay que ponerle nombre a esas alineaciones», porque lo que más le preocupa a Rey son los futbolistas blanquiverdes que van a estar sobre el césped.

«No nos podemos quejar de la hora porque viajamos en muy buenas condiciones y vamos a buenos hoteles»

«El analista esta semana se volvió loco haciendo informes individuales porque había 30-35 futbolistas que Javi Medina utilizó en estas jornadas», debido a la transición continua de piezas entre el primer equipo, el filial y el juvenil, que por cierto ayer jugó su partido de Youth League contra el Oporto, donde participaron jugadores habituales de los onces del Betis Deportivo como Manu González, Morante y Marina, este último, incluso, marcó un gol en la goleada por 0-4.

Horario conocido

El Efesé visitará la ciudad deportiva Luis del Sol mañana a las 19.00 horas. Un día que los albinegros ya conocen esta temporada y se les da muy bien. Debutaron en el Cartagonova con una remontada espectacular contra el Atlético Madrileño y el 17 de octubre le endosaron un 2-0 al Algeciras, en la que es la última victoria liguera en casa. Un horario que «si gano, me gusta; y si no gano, pues no me gusta», bromeó el técnico, que reconoce que es una buena hora para jugar al fútbol. «No nos podemos quejar, viajamos en muy buenas condiciones, vamos a buenos hoteles, el horario es lo de menos».

«Me llegó algún rumor de que hacen apuestas entre los jugadores a ver si adivinan el once titular; no acierta nadie nunca»

El Efesé visita la casa del colista después de encadenar dos jornadas sin ganar y sin anotar. Una peculiaridad que viene de lejos porque solo 7 equipos han marcado menos goles que el Cartagena en estas 13 jornadas. No ha sido un problema porque la falta de precisión ofensiva se ha compensado con una sólida fortaleza defensiva. 7 porterías a cero en su haber. No le quita el sueño al gallego, que piensa que «si no generáramos ocasiones, sí que me preocuparía. El otro día, pues no estuvimos acertados en la finalización, pero el equipo llegó mucho a la última zona, generamos situaciones de área y de acciones de balón parado, entonces en ese aspecto estoy tranquilo. En cualquier momento haremos goles, estoy convencido».

Apuestas fallidas

Por último, las rotaciones del míster volvieron a ser un tema que salió a la palestra, pero Rey sigue en su línea de que la alineación «no la adivinan ni los futbolistas, así que imagínate. Me llegó algún rumor de que hacen apuestas entre ellos a ver si aciertan el once. No acierta nadie nunca, entonces yo creo que eso es muy positivo. Si tú eres futbolista, estás en un equipo como el Cartagena y a miércoles ya sabes quién juega, ¿qué pensarías como jugador? Hay que estar en alerta, está todo el mundo preparado para competir. Están entrenando muy bien y cada vez me lo están poniendo más difícil».