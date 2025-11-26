La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Javi Rey, el pasado domingo, en el partido contra el Eldense. Antonio Gil/ AGM

Javi Rey: «Lo que me incumbe es la parcela deportiva; el equipo está más unido que nunca»

El técnico cree que están en un «buen momento» y está centrado en el partido contra el Betis Deportivo, del que no se fía pese a ser el colista

Jesús Fernández

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 23:49

Semana corta de preparativos para Javi Rey. El Efesé jugó domingo y solo ha tenido tres días (el martes hubo descanso) para preparar el encuentro ... del viernes contra el Betis Deportivo. Con la venta del club ocupando el día a día en la entidad albinegra, el míster reconoce que están «en un buen momento a nivel deportivo. En ese aspecto estamos tranquilos. Lo que me incumbe a mí es la parcela deportiva; el equipo está al 100% y estamos más unidos que nunca».

