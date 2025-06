La incertidumbre también llega al Cartagena B con denuncias y atrasos

La incertidumbre que rodea al Efesé también llega a la cantera y más concretamente a la cabeza visible de esta estructura, que moviliza a más ... de 600 chavales en alrededor de una treintena de equipos: el filial. Un mes después de terminar la temporada en el Grupo XIII de Tercera División no hay noticias, movimientos ni nada relacionado sobre el futuro más inmediato del Cartagena B.

Durante las últimas semanas han sido varios los futbolistas del filial albinegro que se han despedido del club oficialmente en las redes sociales, como cierre a una temporada confeccionada con bajo coste, para no pasar apuros clasificatorios pero que por momentos se complicó en la recta final coqueteando con las plazas de caída directa a Preferente. Pepe Aguilar soltó las riendas del banquillo a mitad de curso con los deberes prácticamente hechos pero con la llegada del sustituto, Pablo Santis-Mandiola, se entró en una larga mala racha de resultados que aproximó al equipo a la zona roja de la tabla.

El Cartagena B solo ganó uno de los últimos once partidos de la temporada, enlazó cuatro derrotas de forma consecutiva y concluyó el curso en decimocuarta posición con 36 puntos, 6 por encima del descenso directo marcado por el Bullense. Un empate precisamente ante los de Bullas y un triunfo frente a El Palmar, en la recta final, fueron el oxígeno necesario para evitar males mayores y conseguir el objetivo de la salvación en Tercera.

La temporada terminó hace un mes, no hay noticias sobre el futuro y solo tres jugadores tienen contrato en vigor

En materia extradeportiva la plantilla ha ido sufriendo retrasos en el cobro de las nóminas que se han ido resolviendo para que no se acumularan en cantidad. En la actualidad, un mes después de poner el broche a la temporada 2024/25, se deben dos nóminas. Así lo precisa el sindicato que defiende los intereses de los jugadores en España, la AFE, que además concretó ayer a preguntas de LA VERDAD que telemáticamemte se han recibido denuncias ante la Comisión Mixta. El primer plazo cerró el 28 de mayo y abrirá un segundo el 26 de junio.

No es la primera vez que a los jugadores se le acumulan retrasos en el cobro de sus nóminas, pues la temporada anterior en Segunda RFEF fue igualmente para olvidar: el equipo se hundió en el fondo de la clasificación prácticamente desde el primer día, la plantilla no estuvo al día y vivió carencias en el día a día para no poder cambiarse ni asearse en la ciudad deportiva. Del mismo modo el equipo hizo varias mudanzas y terminó por entrenar en el césped artificial de la Urbanización Mediterráneo.

Jhafets, Nono y Checo

Ahora mismo sigue existiendo la incertidumbre y a nivel deportivo ni se ha comunicado la renovación o contratación de un entrenador y en la plantilla solo hay tres futbolistas con contrato en vigor: los porteros Jhafets y Nono y el polivalente Checo. Chicos que destacaron como Carmelo, Jesús Hernández y Riley se han despedido del club, con especial cariño estos dos últimos al debutar en Segunda División, sabiendo que su futuro difícilmente estará ligado al Efesé. Toca hacer un equipo nuevo otra vez.

La AFE confirma que la primera plantilla sigue sin estar al día

La primera plantilla del Cartagena sigue sin estar al día en el cobro de sus nóminas más de un mes después de la visita oficial de la AFE al vestuario albinegro. El jueves 8 de mayo la cúpula directiva del sindicato, con el presidente David Aganzo a la cabeza, hizo una visita rutinaria al vestuario, como a muchos otros, pero aprovechó para ponerse en pleno conocimiento de la situación y transmitir los pasos legales a dar para cobrar, intentando evitar la vía judicial. El club, en un comunicado, se comprometió a cumplir con sus obligaciones hasta el 30 de junio. De momento, confirmaron ayer desde AFE, esos pagos no están al día al 100%.

El club contacta con agencias para sondear jugadores y entrenadores

Agencias de representación que mueven en sus carteras a futbolistas y entrenadores de Primera RFEF ya han tenido contactos con la actual directiva albinegra, con el objetivo de poco a poco empezar a sondear el mercado. El club estaba paralizado a nivel de toma de decisiones deportivas desde hace semanas, como pudo confirmar LA VERDAD, a pesar de que el descenso de categoría se consumó la noche del 13 de abril en Almería.

Ese inmovilismo ha cambiado de forma reciente y, aunque lentamente, agencias de representación se han puesto en contacto con la dirección deportiva para conocer la situación del club, cuáles son las necesidades y perfiles que precisan para confeccionar la plantilla.

El Efesé ha intercambiado opiniones y ha escuchado propuestas de futbolistas y nombres de entrenadores, además de interesarse por otros perfiles más cotizados en la tercera categoría del fútbol español. La gran preocupación que mantiene en vilo al cartagenerismo es precisamente saber si la actual directiva continuará al frente, en qué condiciones económicas y a partir de qué clima social, pues lleva desaparecida más de cuatro meses y no se han producido comunicados al respecto.

Este jueves se celebra la asamblea general de la Federación de Peñas donde se dará respuesta a estas preguntas. El pasado martes se reunió la directiva encabezada por Eduardo Noguera con Belmonte, Breis y Sívori para saber qué rumbo tomará desde ahora el club.