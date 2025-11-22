La incertidumbre en los despachos del Cartagena empieza a generar inquietud en el vestuario

Quedan poco más de 24 horas para que el Efesé se reencuentre con su público, después de dos jornadas seguidas jugando fuera de casa. ... Desgraciadamente, lo que pase en el terreno de juego será lo secundario para la marea albinegra, que estará más pendiente de lo que ocurra en el palco. Ya pasó en el último compromiso en casa contra el Villarreal B, día en el que Arribas publicaba el famoso comunicado diciendo que la compraventa se había caído.

Las peñas, el próximo domingo, volverán a actuar del mismo modo que aquel primer sábado de noviembre. A las 16.30 horas han convocado a los seguidores albinegros para que alcen la voz para que Duino Inversiones desaparezca definitivamente de los despachos del Cartagonova. La pelota está en el lado vendedor y Arribas está cansado de esperar. El madrileño quiere y desea que el acuerdo se rubrique antes del partido del Eldense. Si la paciencia del exfutbolista colma el vaso, rompería las negociaciones definitivamente. Esta prisa de Arribas está justificada porque el Cartagena necesita que alguien empiece a gestionar y a afrontar los problemas económicos para mantener con vida al club y hacer frente a la deuda total, que según Duino estima en 2,5 millones, mientras que la parte compradora la eleva hasta los 4 millones de euros.

La plantilla del Efesé no ha sufrido ningún impago todavía, y Paco Belmonte les comunicó que así seguiría siendo

El problema institucional se está alargando más de lo previsto. Han pasado cuatro meses desde el comunicado de la transición ordenada y la situación ha empeorado. El colapso se ha extendido a una grada que ya estaba cabreada, pero lo acontecido en estas últimas semanas ha originado una avalancha que ha llegado hasta el vestuario de Javi Rey. El comportamiento de los futbolistas dentro del terreno de juego es intachable y muestran sobre el césped que la situación empresarial no les está importando para conseguir los resultados. Están centrados en ganar.

Pero la realidad es que, con el paso de los días y las informaciones que han salido a la luz, pese al buen ambiente, sí que se ha ido generando un aroma de incertidumbre en torno al tema de la compraventa dentro del vestuario albinegro, que de momento no llega a un estado de preocupación. Pero solo de momento. Confiesan estar atentos a las novedades que van saliendo de la coyuntura empresarial.

No hay directivos que se acerquen a la ciudad deportiva y muchas de las novedades les llegan a los jugadores por los medios

Vacío institucional

Los futbolistas han cobrado todas las nóminas hasta el momento y Paco Belmonte les transmitió que así seguiría siendo. Que estuvieran tranquilos en ese aspecto. Eso fue en los prolegómenos del viaje a Teruel. Fue la última visita de un directivo al campo de entrenamiento albinegro. El día a día en la ciudad deportiva sí que es más desangelado. Sánchez Breis y Sívori se despidieron de la plantilla y no han vuelto a aparecer por allí, al igual que Belmonte. A La Manga Club solo acuden los futbolistas y el cuerpo técnico para entrenar.

El hueco vacío en el palco en cada partido del Cartagonova se traslada a la rutina diaria del equipo y de muchas de las novedades del club se van enterando por los medios de comunicación. Una desinformación muy pobre por parte de los todavía dueños del Efesé hacia sus jugadores que es el germén de que haya algo de inquietud en los vestuarios del Cartagonova.

De momento, el tema de las nóminas no está generando ningún tipo de preocupación a la plantilla, además de que no han sufrido impagos. Desde que saltase por los aires el tira y afloja entre Duino Inversiones y Alejandro Arribas, no han tenido que percibir ningún euro en concepto de salario, así que hasta que no llegue el momento de cobrar, están tranquilos en ese aspecto.

La desinformación entre los encargados de sacar adelante lo deportivo es el germen del runrún que está empezando a nacer

Estas disyuntivas no están impidiendo tampoco preparar de la mejor manera en el duelo contra el Eldense, uno de los 'gallos' del grupo que, con la llegada de Claudio Barragán al banquillo, han cambiado el rumbo de su temporada y encadenan cinco partidos invictos. Los jugadores saben que por su parte solo pueden dar la cara en el terreno de juego y ganar para calmar un poco las aguas. Las buenas noticias dentro del césped siempre hacen olvidar, aunque sea por un pequeño periodo de tiempo, los acontecimientos extradeportivos, y eso es lo que quiere hacer Javi Rey con sus pupilos. El técnico gallego sabe de la importancia que tiene la marea albinegra en la obtención de buenos resultados.

El próximo rival

El Efesé ha borrado el traspié del Europa de su memoria, como ha dicho Javi Rey en la rueda de prensa, es un contexto que no se van a volver a encontrar en todo el año. El Eldense es un rival muy diferente, destinado a buscarle las cosquillas al Cartagena a base de buen juego y con una plantilla muy completa, diseñada para ascender con futbolistas de mucho nombre como Fidel o Dioni. Les gusta tener el balón con un nutrido centro del campo, en el que no podrán contar con Marcos Bustillo, que cumple sanción por acumulación de amarillas y que ha sido titular en todos los partidos.

A esta baja hay que sumarle la grave lesión de Jaime Vallejo. Al lateral izquierdo le han diagnosticado una fractura-luxación en el tobillo izquierdo con lesiones óseas y ligamentosas, tras un desafortunado lance con Carlos Rojas, ex del Real Murcia, el pasado fin de semana. Barragán dejó caer en rueda de prensa que en el once contra el Cartagena le sustituiría Jesús Clemente, un lateral derecho, que, como ya ha hecho en otras ocasiones, ha tenido que reconvertirse en el otro costado para tapar un agujero. Esta vez es porque David Ruiz sale de lesión y, pese a estar disponible, no está al 100%.

La roja directa de Álex Serradell contra el Hércules le abre hueco al veterano Dario Dumic en el centro de la zaga acompañando al neerlandés Smand, ya que Arnau Gaixas, desde la llegada del nuevo entrenador, ha perdido mucho protagonismo y ha caído al ostracismo del banquillo.

El Eldense se ha enganchado al tren del 'playoff' y anhela dar el golpe definitivo sobre la mesa ganando en el Cartagonova, consiguiendo así su primera victoria fuera de casa de la temporada. Dioni llega a Cartagena con la mirilla calibrada y encadena cuatro goles en los últimos tres partidos.