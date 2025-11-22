La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Javi Rey, dentro del círculo, da indicaciones a sus jugadores en uno de los entrenamientos de esta semana. FC CARTAGENA

La incertidumbre en los despachos del Cartagena empieza a generar inquietud en el vestuario

Los futbolistas albinegros, centrados en el Eldense, están al día con sus nóminas y de momento los problemas en el palco no llegan a preocupar

Jesús Fernández

Jesús Fernández

Sábado, 22 de noviembre 2025, 08:03

Comenta

Quedan poco más de 24 horas para que el Efesé se reencuentre con su público, después de dos jornadas seguidas jugando fuera de casa. ... Desgraciadamente, lo que pase en el terreno de juego será lo secundario para la marea albinegra, que estará más pendiente de lo que ocurra en el palco. Ya pasó en el último compromiso en casa contra el Villarreal B, día en el que Arribas publicaba el famoso comunicado diciendo que la compraventa se había caído.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Richard Gere participará en el encendido del Gran Árbol de Navidad de Murcia
  2. 2 Qué es el estruendo que ha alarmado a los vecinos de Murcia y otros municipios de la Región
  3. 3 Las zonas de la Región de Murcia donde más frío ha hecho esta mañana: primeras heladas y hasta 4 grados bajo cero
  4. 4 Las cinco pizzerías de la Región de Murcia que compiten por ser la mejor de España
  5. 5 Instalan dos radares de velocidad en Molina de Segura para atajar los atropellos en tres avenidas
  6. 6

    La antigua fundición Frigard de Cartagena se convertirá en un supermercado y en viviendas
  7. 7 Tragedia en Cangas del Narcea: dos muertos tras un derrumbe en la mina de Vega de Rengos
  8. 8

    Un informe señala que cada ciudadano de la Región de Murcia tiene de media 18.500 euros en depósitos bancarios
  9. 9 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  10. 10 Detectan en Murcia un fraude en la gestión de residuos peligrosos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La incertidumbre en los despachos del Cartagena empieza a generar inquietud en el vestuario

La incertidumbre en los despachos del Cartagena empieza a generar inquietud en el vestuario