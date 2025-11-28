La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Aficionados del Efesé, en el Pleno de Cartagena, ayer. Antonio Gil/ AGM

Una decena de seguidores albinegros acuden al Pleno

Cartagena

Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:13

Como ya habían anunciado en un comunicado, la Federación de Peñas del Cartagena iba a acudir al Pleno del Ayuntamiento de ayer y así fue. Allí estuvieron representando a la afición albinegra una decena de personas, ataviadas con bufanda y camisetas del Efesé, donde buscaron «apoyo y acciones municipales a través de los distintos grupos políticos de la ciudad».

Este era uno de los puntos que recogía el escrito publicado por la Fpfcct el pasado 17 de noviembre, en el que mostraban su hartazgo con el escenario empresarial en el que se encontraba el equipo que llevan en su corazón.

Dado el desbloqueo institucional, con la compra de Alejandro Arribas, la afición albinegra cesará sus acciones de protesta que tenía planificadas si no había un cambio antes del 1 de diciembre, que era el «plazo máximo y no prorrogable» y que, de no haberse cumplido, la Federación de Peñas hubiera «adoptado todas las medidas sociales e institucionales que considere necesarias para defender al FC Cartagena».

Aprobada la moción

Pese a la venta, las peñas han querido estar presentes en el Pleno del Ayuntamiento, donde se aprobó la moción para exigir a la nueva propiedad del club que aclaren la situación económica, jurídica y estructural del combinado albinegro, así como su proyecto de futuro y un plan de viabilidad. Una propuesta del líder de MC, Jesús Giménez Gallo, que estuvo muy crítico con la gestión de la alcaldesa, Noelia Arroyo, con los temas que rodean al Efesé.

