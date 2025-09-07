La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lucho García corona la piña de jugadores del Cartagena celebrando el tercer gol, el viernes. J. M. RODRÍGUEZ / AGM
Fútbol

El Cartagonova no vivía una remontada desde el 4-1 al Villarreal B que fue el germen de la salvación

El equipo de Javi Rey hizo contra el filial colchonero algo que no se había visto a orillas de Benipila en los últimos 20 meses: ganar tras comenzar perdiendo

Francisco J. Moya

Francisco J. Moya

Domingo, 7 de septiembre 2025, 07:38

Con plantillas distintas, en categorías diferentes y en momentos de la temporada que no se pueden comparar. Pero la remontada y posterior victoria lograda por ... el FC Cartagena el pasado viernes frente al Atlético Madrileño (3-2 después de comenzar perdiendo 0-1) se asemeja mucho al triunfo que el equipo de Julián Calero consiguió hace 20 meses contra el Villarreal B (4-1). Aquel partido fue el principio de algo mágico: fue el germen de la salvación y la primera piedra del milagro de Julián Calero en el Efesé. Pues desde entonces (14 de enero de 2024) no lograba remontar un partido en su estadio el Cartagena.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Desalojan un edificio de Cartagena tras el hundimiento de una escalera
  2. 2 Fallece a los 47 años Charo Abellán, del grupo de coros y danzas Francisco Salzillo de Murcia
  3. 3

    Una moción de Vox pide prohibir «cualquier vestimenta islámica» en espacios públicos de la Región de Murcia
  4. 4

    La Región de Murcia bate el récord con 15.770 alumnos a la espera para el examen de conducir
  5. 5 Los alumnos del CEIP San Cristóbal de Cartagena no irán a clase el lunes tras detectar restos de amianto
  6. 6

    Educación adjudica otras 870 plazas de maestro en la Región de Murcia, pero deja aún vacantes 150 de ESO y FP
  7. 7 Un incendio calcina tres autobuses en Jumilla
  8. 8

    Libertad para los tres detenidos por el cultivo de maría en el chalé de Molina de Segura
  9. 9

    Tecnologías inmersivas con sello murciano para ayudar a la OTAN a salvar vidas
  10. 10

    «Que millones de infartados dejen de tomar betabloqueantes es una revolución mundial»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Cartagonova no vivía una remontada desde el 4-1 al Villarreal B que fue el germen de la salvación

El Cartagonova no vivía una remontada desde el 4-1 al Villarreal B que fue el germen de la salvación