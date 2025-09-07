El Cartagonova no vivía una remontada desde el 4-1 al Villarreal B que fue el germen de la salvación

Con plantillas distintas, en categorías diferentes y en momentos de la temporada que no se pueden comparar. Pero la remontada y posterior victoria lograda por ... el FC Cartagena el pasado viernes frente al Atlético Madrileño (3-2 después de comenzar perdiendo 0-1) se asemeja mucho al triunfo que el equipo de Julián Calero consiguió hace 20 meses contra el Villarreal B (4-1). Aquel partido fue el principio de algo mágico: fue el germen de la salvación y la primera piedra del milagro de Julián Calero en el Efesé. Pues desde entonces (14 de enero de 2024) no lograba remontar un partido en su estadio el Cartagena.

Aquella tarde de enero, tras el gol de Ontiveros de penalti, el público del Cartagonova daba por descendidos a los suyos en el descanso. 0-1 y la permanencia se quedaba a once puntos tras una primera vuelta desastrosa. Sin embargo, los de Calero hicieron una segunda parte de ensueño, le dieron la vuelta al marcador con un Andy celestial y los goles de Ortuño, Del Moral en propia meta, Narváez y Alarcón. Sumaron así el primer triunfo de la etapa de un Calero a quien le costó mucho dar con la tecla. Eso sí, a partir de ese día, su equipo empezó a volar y consiguió una permanencia con sabor a ascenso.

A tener en cuenta Remontada: Desde el 14 de enero de 2024, con aquel 4-1 al Villarreal B de Ontiveros, no le daba la vuelta el Cartagena a un marcador en su estadio.

Público: Por los pelos, pero este viernes se superaron los 5.000 espectadores, algo que no sucedía desde el 2 de febrero de este año, en la visita del Córdoba.

Entrenador: Javi Rey sumó el viernes su 12º victoria en este año natural. Paco Jémez, con trece tras el triunfo de anoche del Ibiza frente al Hércules (2-1), es el único que le supera en la categoría de Primera RFEF.

Lo de este viernes en el Cartagonova fue distinto. Principalmente, porque se trata solo de la primera jornada y el Efesé está en Primera RFEF, fuera del fútbol profesional tras cinco años en Segunda. Pero, viniendo de donde viene el club, esa remontada ante el filial colchonero y el ambiente de absoluta comunión que se vivió entre el equipo y la grada también puede ser un primer paso para construir algo importante, tal y como sucedió hace 20 meses después de aquella remontada contra el Villarreal B.

Entonces, 13 de 15 fue el bagaje de puntos logrados por los de Calero tras aquel subidón ante el Villarreal B (victorias en Santander y Zaragoza, triunfos en casa frente al Amorebieta y Mirandés y empate en Albacete). Ya firmaría esa racha Javi Rey para las cinco próximas jornadas, que serán la salida a Sabadell del próximo sábado, recibir al Hércules, ir a Sanlúcar de Barrameda, jugar en casa con el Tarazona y viajar al campo del Sevilla Atlético.

Hay más estadísticas que hablan muy bien de lo que hizo el Cartagena el viernes. Y es que en los últimos 91 partidos que había disputado el Atlético Madrileño solo en una ocasión le habían remontado y había terminado perdiendo. Además, el Efesé no marcaba tres o más goles ante su público desde el citado partido de hace 20 meses contra el Villarreal B y Javi Rey, con este triunfo, sumaba su 12ª victoria en la categoría en este 2025, una cifra solo superada por Paco Jémez (13).