Imanol Baz y Nacho Martínez luchando un balón con Omar Janneh, delantero del Atlético Madrileño, el pasado viernes. J. M. Rodríguez / AGM
Fútbol

El Cartagena es el tercer equipo con mayor valor de plantilla del grupo II

Con 5,7 millones, solo el Atlético Madrileño y el Hércules le superan; también lo hacen el Tenerife y el Racing de Ferrol, que están en el grupo I

Pruden López

Cartagena

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:33

El mercado de fichajes del Cartagena se puede definir como una clara declaración de intenciones de lo que el Efesé quiere ser en su ... debut en Primera RFEF. Con el aliciente de vestirse de recién descendido del fútbol profesional, el cuadro albinegro está en todas las quinielas como claro candidato para volver a LaLiga Hypermotion más pronto que tarde. Evidentemente, ese aliciente no solo ha influido en las quinielas, sino también en la decisión de venir de futbolistas de alto nivel para la categoría de bronce.

