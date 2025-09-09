El Cartagena es el tercer equipo con mayor valor de plantilla del grupo II

El mercado de fichajes del Cartagena se puede definir como una clara declaración de intenciones de lo que el Efesé quiere ser en su ... debut en Primera RFEF. Con el aliciente de vestirse de recién descendido del fútbol profesional, el cuadro albinegro está en todas las quinielas como claro candidato para volver a LaLiga Hypermotion más pronto que tarde. Evidentemente, ese aliciente no solo ha influido en las quinielas, sino también en la decisión de venir de futbolistas de alto nivel para la categoría de bronce.

Como equipo recién caído del fútbol profesional, el valor de esos jugadores que completan la plantilla es elevado, ya sea por las trayectorias, con el fúbol profesional como protagonista de las de la mayoría de acitvos que tiene el club albinegro, o por llegar en calidad de cedidos de equipos importantes como el Deportivo de La Coruña, en el caso de Kevin Sánchez y Diego Gómez.

LOS VALORES LÍDERES 7,7 millones de euros de valor tiene la plantilla del Atlético Madrileño. 5,8 millones de euros es la cifra que alcanza la plantilla del Hércules de Alicante.

Así, una vez finalizado el baile de jugadores de todos los veranos, el Cartagena, según el portal especializado Transfermarkt, cuenta con un valor de plantilla total de 5,7 millones de euros, el tercero más alto del grupo II. Línea por línea, la zona del ataque es la más valiosa del cuadro albinegro con un valor de 2,1 millones, contando con jugadores como Kevin Sánchez, Chiki o Ander Martín que, con un valor de 400.000 euros, encabezan la lista de futbolistas con más valor de la plantilla.

La parcela defensiva es la segunda línea más cara del Efesé. Jugadores como Fran Vélez o Rubén Serrano, valorados en 350.000 euros y 300.000 respectivamente, hacen que la zaga tenga un valor de 1.850.000 euros. Le sigue la zona del centro del campo con una cifra de 1.250.000 de euros, donde Luismi Redondo y Figaldo lideran el valor de mercado con 300.000 euros y se unen a Alfredo Ortuño y los citados Rubén Serrano y Vélez completando el segundo escalón de los jugadores con más valor de la plantilla.

Ander Martín, Kevin Sánchez y Chiki son los jugadores albinegros que más valor de mercado tienen, con 400.000 euros

Mientras, la portería es la zona más barata del Cartagena. Las incorporaciones de Lucho García y de Iván Martínez, valorados en 200.000 euros cada uno, se unen a Jhafets, con un valor de 100.000 euros, para llegar a la cifra del medio millón de euros total. De hecho, el propio Jhafets es el futbolista más barato de la plantilla, seguido por Nil Jiménez y Marc Jurado, que cuentan con un valor de 150.000 euros. La media de edad del Efesé es de 27 años, siendo la medular la parcela más veterana con una media de 28,3 años. Por su parte, la media total del valor de mercado de la plantila es de 238.000 euros.

Filiales e históricos

Dentro del grupo 2 de Primera RFEF hay equipos con una capacidad económica extraordinaria por la mezcla que existe entre filiales y equipos históricos, así como recién descendidos que pueden presumir de tener una plantilla con un buen valor de mercado. Precisamente, este grupo lo lidera el filial del Atlético de Madrid. El equipo de Fernando Torres, que cayó derrotado el pasado viernes en el Cartagonova, cuenta con un valor de 7,7 millones de euros. Una cifra coherente por los futbolistas con proyección que tiene en su plantilla como Omar Janneh, que es el más caro con un valor de 1 millón de euros. El aliciente de haber sido subcampeón de Europa sub-19 es clave para entender esa cifra.

En segunda posición le sigue el Hércules. Es uno de los históricos que continúa en la lucha por volver a la élite del fútbol español y que ha hecho un mercado para tener en cuenta. El cuadro alicantino tiene un valor de mercado de 5,8 millones, siendo Unai Ropero el jugador mejor valorado con 500.000 euros. En la tercera posición se encuentra el Efesé, siendo el recién descendido mejor posicionado en el grupo 2, y le siguen el Ibiza, con 5.530.000 euros, y el Real Murcia, con 5.450.000. El Eldense, por su parte, cuenta con un valor de 5.080.000 de euros siendo el recién descendido con menos valor de mercado.

Si viajamos al grupo 1, son los otros dos recién descendidos los que lideran la clasificación. El Tenerife es el equipo con más valor de mercado de toda la categoría con una cifra de 8.530.000 euros. Su jugador con más valor es Álvaro González, el central con pasado en el Villarreal y en el Olympique de Marsella que cuenta con un valor de 800.000 euros. Detrás del equipo tinerfeño se ubica el Racing de Ferrol con 6 millones de euros de valor, tras un mercado de fichajes interesante, con una apuesta de jugadores similar a la del Cartagena, teniendo en cuenta la experiencia de los futbolistas y su valoración dentro de la categoría. El jugador con más valor del equipo gallego es Miquel Parera, el portero, con una cifra de 700.000 euros. Al Racing de Ferrol le sigue el Real Madrid Castilla, con un valor de 5.530.000, y la Ponferradina con 5.400.000 euros.

Por lo tanto, el Cartagena no solo es el tercer equipo mejor valorado del grupo 2 sino que, de los cuatro recién descendidos, es el tercero también. En una vista global de la categoría, teniendo en cuenta ambos grupos de la categoría de bronce, el equipo que lidera la división de bronce es el Tenerife. En seguda posición estaría el Atlético Madrileño, seguido por el Racing de Ferrol. Después aparecería el Hércules y, tras el cuadro alicantino, se encontraría el Cartagena. Todo ha cambiado en el mes de agosto, cuando el Efesé ha dado un subidón espectacular, ya que a finales de julio ocupaba la undécima plaza, siempre según Transfermarkt.