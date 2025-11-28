El Cartagena quiere volver a sumar 3 puntos ante un Betis colista

Jesús Fernández Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:13 Comenta Compartir

La expedición albinegra puso rumbo a Sevilla ayer para el encuentro liguero ante el Betis Deportivo, colista del grupo 2 de Primera Federación. Un duelo en el que se espera ver un fútbol vistoso y de buen pie porque a ambos les gusta tener el balón y ser importantes en el campo.

Javi Rey se lleva hasta la Ciudad Deportiva Luis del Sol, donde se jugará el partido a las 19.00 horas, a 21 futbolistas. No hay ninguna baja de última hora, así que Iván Martínez, por sanción, y Fran Vélez, Marco Carrascal y Nil, por lesión, son los únicos descartados. El lateral tuvo opciones de hasta última hora de entrar en la convocatoria, pero finalmente se queda en tierras cartageneras.

Betis-Cartagena Betis: Manu, Embalo, Moha, Zidane, Bladi, Gismera, Mawuli, Bouare, Alonso, Reina y Destiny.

Cartagena: Lucho, Jurado, Serrano, Imanol Baz, Nacho Mtnez, Fidalgo, Larrea, Kevin, Luismi, Calderón y Chiki.

Árbitro: Daniel Miranda.

Hora: Ciudad Deportiva Luis del Sol. 19.00 horas.

Televisión: Movistar/FCPlay/Laliga+.

La gran novedad en la lista de convocados es la del canterano Ian Jové. El lateral alicantino de 19 años, con pasaporte argentino, es un habitual para Raúl Guillén en el filial, donde ha jugado 12 partidos y ha marcado dos goles.

Una cuenta pendiente

Delante tendrán al Betis Deportivo, un rival que se hace difícil analizar por la cantidad de futbolistas que utiliza en cada partido. Lo que está claro es que su posición no encaja con la calidad de sus futbolistas y con las ideas de su entrenador. Un Javi Medina que firmó este pasado verano por el filial verdiblanco, después de dejar unas maravillosas sensaciones con el Antequera. Se vuelve a ver las caras con su tocayo Javi Rey, que hace unos meses lo eliminaba del 'playoff' de ascenso con la Ponferradina. El doblete de Cortés invalidó la renta por la mínima que llevaba el equipo de Medina de la ida jugada en El Maulí.

El míster del Efesé aseguró que lo que más le preocupaba del Betis Deportivo era que no podía saber qué jugadores iban a estar sobre el verde.

