Ander Martín y Diego Gómez, los dos extremos con los que el Cartagena quiere completar su plantilla

Francisco J. Moya Lunes, 1 de septiembre 2025, 19:37

Javi Rey, entrenador albinegro, anunció el viernes que el Cartagena cerraría su plantilla con un extremo más. Pero finalmente podrían ser dos los que llegaran en este último día del mercado veraniego. La operación de Ander Martín está completamente cerrada, a la espera de que el jugador rescinda su contrato con el Burgos y firme por el Efesé. En principio, la idea era que llegara cedido, la misma fórmula que usó el conjunto burgalés con el Mirandés el pasado curso. Pero el extremo guipuzcoano, de 24 años y formado en la cantera de la Real Sociedad, quería desvincularse del Burgos y quedar libre antes de comprometerse con su nuevo equipo. Y así va a suceder.

El Cartagena estuvo esperando en los últimos días a Andy Escudero, pero el extremo alicantino se mostró reacio a salir del Ceuta. Ni siquiera el hecho de quedarse sin jugar en los dos últimos partidos hizo que cambiara de idea. También se tanteó la opción de Dani Queipo, quien no goza de la confianza de Asier Garitano en el Sporting. Pero el mediapunta asturiano tampoco tenía la intención de salir de su club de toda la vida y encima bajar una categoría.

Así las cosas, la opción de Ander Martín fue ganando enteros, hasta convertirse en la preferente durante el fin de semana. Su salida del Burgos se está demorando más de la cuenta, pero en el Cartagena cuentan con el 'sí' del jugador y el anuncio de su fichaje está al caer.

Ander Martín forma parte de una estupenda hornada de canteranos formados en Zubieta que consiguieron ascender a Segunda con la Real Sociedad B de la mano de Xabi Alonso y después llegaron a debutar con el primer equipo 'txuri urdin' con Imanol Alguacil. Lobete, el ahora murcianista Cristo Romero, el murciano Germán Valera, Turrientes, Karrikaburu y Olasagasti fueron los jugadores que acompañaron a Ander Martín desde el filial hasta el primer equipo de la Real Sociedad.

Hace dos años se marchó al Burgos, donde disputó 36 partidos (solo 13 de titular) en la campaña 2023-24. Fue un fichaje de Jon Pérez Bolo, pero después no le dio todo el protagonismo que él esperaba. El verano pasado, de hecho, salió cedido al Mirandés, donde tampoco tuvo la incidencia que en principio se le presuponía. Solo fue titular cuatro veces con Alesio Lisci y completó un total de 571 minutos en el conjunto de Anduva, que estuvo cerca de subir a Primera.

Mientras tanto, la gran sorpresa de este último día de mercado en el Cartagena puede ser la llegada del gallego Diego Gómez, un extremo diestro que Javi Rey conoce muy bien. El chico tiene 21 años y es de Amoeiro (Orense). Lo tenía hecho con la Ponferradina, pero la llamada del Efesé, donde coincidiría de nuevo con su buen amigo Kevin Sánchez, ha paralizado su cesión al conjunto berciano. El Cartagena ha apretado en las últimas horas y podría hacerse con sus servicios, con el fin de potenciar por partida doble las bandas del equipo antes de que eche el cierre el mercado veraniego.

Diego Gómez ha hecho la pretemporada con el Deportivo de la Coruña, tras ser un jugador con cierta presencia en el equipo durante la segunda vuelta de la pasada campaña, en Segunda. En la primera vuelta militó en el Arenteiro, en Primera RFEF, donde marcó dos goles en los 20 partidos que jugó, siempre de titular. El Deportivo lo reclutó en enero y disputó 536 minutos en 16 partidos con Óscar Gilsanz, quien lo conocía a la perfección. Y es que en la campaña 23-24 lo había dirigido en el Fabril, donde marcó 7 goles en 17 partidos, en Segunda RFEF. Allí formó una buena sociedad con Kevin Sánchez, con quien podría reencontrarse ahora con el Efesé.

