ENAE impulsa junto con el Gobierno regional y COREMUR la digitalización del comercio en la II Jornada Regional de Comercio y Asociacionismo

Antonio Lozano, Tesorero Coremur, Gines Basilio, Vicepresidente Coremur, Carmen Piñero, Fundadora de Coremur, Conchi Lucas, Responsable Desarrollo de Negocio de GDP de ENAE, Jesús López Pay, Presidente de Coremur, Patricia Fernández López, Alcaldesa de Archena, Marisa López Aragón, Consejera de Empleo, Sergio Montes, Director del Programa GDP ENAE

El Museo de Archena acogió ayer 3 de noviembre, la II Jornada Regional de Comercio y Asociacionismo, un encuentro promovido por la Confederación Regional de Empresarios del Comercio de la Región de Murcia (Coremur), en colaboración con el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Archena, con el objetivo de reforzar la cooperación entre asociaciones de comerciantes y consolidar el compromiso institucional con el comercio de proximidad.

La jornada fue inaugurada por la consejera de Empresa, Marisa López Aragón, la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández López, y el presidente de Coremur, Jesús López Pay, quienes coincidieron en destacar el valor del comercio de cercanía como eje de cohesión social y dinamizador de la economía local.

Durante la jornada se destacó el avance en la elaboración del Plan Director del Comercio Local, que será presentado antes de final de año y que incluye acciones centradas en formación, digitalización y revitalización de los entornos comerciales. Este plan se concibe como una herramienta estratégica para fortalecer el tejido empresarial y mejorar la experiencia de compra en los municipios murcianos.

Por su parte, la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, destacó el papel del comercio como un pilar fundamental para la economía municipal que da vida a dicho municipio. Fernández reafirmó el compromiso del Ayuntamiento con las políticas de apoyo al comercio y al emprendimiento local, señalando que «apostar por nuestros comerciantes es apostar por el desarrollo económico, el empleo y la identidad de nuestros pueblos».

Asimismo, Jesús López, Presidente de Coremur anunció que ya se han alcanzado las 40 asociaciones de comercio adheridas, con la participación de la mayoría de los ayuntamientos de la Región, consolidando una red sólida de colaboración.

Desde ENAE contribuiremos y ayudaremos formando en digitalización a los comercios de la Región.

Reconocimiento a los Embajadores del Comercio 2026

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el nombramiento de los Embajadores del Comercio 2026, un reconocimiento que este año ha recaído en Encarna Talavera y Antonio Abellán, por su apoyo continuado al comercio regional y su destacada trayectoria profesional vinculada al desarrollo económico y social de la Región de Murcia.

Compromiso común con el futuro del comercio

La II Jornada Regional de Comercio y Asociacionismo ha servido para consolidar la colaboración público-privada en favor del comercio de proximidad, reforzar la red de asociaciones locales y avanzar en un modelo de comercio más digital, sostenible y cooperativo.

Coremur, junto a la Consejería de Empresa y los ayuntamientos de la Región, continuará trabajando en la puesta en marcha de nuevas iniciativas orientadas a la profesionalización, la innovación y la dinamización del tejido comercial, garantizando que el comercio de cercanía siga siendo un elemento clave en la vida económica y social de la Región de Murcia.

ENAE como impulsor de la digitalización del tejido empresarial de la región

Desde mayo del año 2023 ENAE imparte el programa gratuito de formación en transformación digital de negocios, GDP (Generación Digital Pyme). A fecha de hoy más de 900 empresas y 1400 personas se han formado y están aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar sus negocios y procesos digitales.

Esta formación gratuita concluirá en marzo de 2026 y el objetivo es que 1.100 empresas y 1.500 trabajadores den el salto digital y sepan aplicar las últimas tendencias de tecnología tales como la IA, la ciberseguridad o el manejo de datos. Las ediciones están limitadas a 50 alumnos y quedan pocas plazas disponibles.

El Programa Generación Digital Pymes, está financiado por la Unión Europea, fondos 'Next Generation EU' y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; y apoyado por el Ministerio de Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA) y EOI. Si eres profesional en una empresa entre 10 y 249 empleados solicita más información o reserva en: https://www.enae.es/gdp