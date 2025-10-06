Nuevo recorte en las nóminas: así caerá tu sueldo a partir de 2026 por el MEI Este tributo, que aumenta progresivamente cada año, se aplica con el objetivo de reforzar el sistema público de pensiones

Numerosos trabajadores habrán percibido este año ciertos cambios en sus nóminas. Uno de ellos es una reducción en su salario neto por la aplicación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Se trata de un aumento de la cotización a la Seguridad Social que deben pagar tanto los trabajadores como las empresas, aunque en porcentajes diferentes. El objetivo de esta medida es reforzar el sistema público de pensiones.

Este tributo, que se aplica mensualmente y no de forma anual, afecta a todos los empleados que cotizan a la Seguridad Social, con independencia de su nivel de ingresos o categoría profesional. La mala noticia es que no es estático, sino que irá subiendo progresivamente hasta tocar techo en 2029 y permanecer, previsiblemente, en el mismo punto hasta el 2050.

Retención en 2026

Esta subida ya se dejó notar a comienzos de este año, cuando el porcentaje del MEI aumentó con respecto al ejercicio anterior y redujo el salario a percibir. Este impacto volverá a notarse a partir del próximo mes de enero, ya que la retención se endurecerá. En concreto, pasará del 0,80% actual, distribuido entre un 0,67% a cargo de la empresa y un 0,13% asumido por el trabajador, al 0,90% en total en 2026. La nueva distribución será de un 0,75% aportado por la empresa y de un 0,15% por el empleado.

La subida afectará de diferente manera en función de los ingresos de la persona. A modo orientativo, el impuesto de 2026 tendrá el siguiente impacto en la nómina: un sueldo bruto mensual de 1.200 euros generará una cotización total de 10,80 euros, de los cuales 9 euros corresponderán a la empresa y 1,80 euros al contribuyente. En el caso de un salario de 1.500 euros, la aportación total será de 13,50 euros (11,25 euros la empresa y 2,25 euros el trabajador); con 2.000 euros, ascenderá a 18 euros (15 euros por parte de la empresa y 3 euros del bolsillo del empleado); y para un sueldo de 2.500 euros, el monto asciende a los 22,50 euros, de los que 18,75 euros saldrán de la empresa y 3,75 euros del asalariado.