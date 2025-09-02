La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aviones de la empresa estadounidense Lockheed Martin. Reuters

La mayor empresa de defensa del mundo quiere aumentar su producción en Europa

Lockheed Martin ya ha invertido 1.000 millones en España y destaca los acuerdos con empresas nacionales como Navantia o Sener

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Santander

Martes, 2 de septiembre 2025, 14:24

La empresa estadounidense de defensa Lockheed Martin quiere incrementar su producción en Europa, tanto en capacidad de ingeniería como tecnológica, según anunció el director corporativo ... de la compañía, Tehmur Khan, este martes en el foro organizado por la patronal de la industria digital Ametic en Santander. El mayor contratista militar del mundo tiene como objetivo dotar a Europa de una autonomía estratégica con más recursos propios, más tecnologías desarrolladas en el continente y programas de I+D.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Francisco Lucas, nuevo delegado del Gobierno en la Región de Murcia
  2. 2 Los restos humanos hallados en la casa de Mazarrón donde buscaban a los ecuatorianos desaparecidos corresponden a dos cuerpos
  3. 3 Muere un bañista en la playa de Entremares en La Manga al entrar en parada
  4. 4 La Princesa Leonor aterriza en la AGA de San Javier «con muchas ganas de volar, pero poco a poco»
  5. 5 Buscan a un hombre desaparecido este domingo en la playa fluvial de El Jarral, en Abarán
  6. 6 Cae un grupo criminal tras más de 40 robos en La Aljorra y El Albujón
  7. 7 Localizan en Blanca el cadáver del hombre desaparecido cuando se bañaba en el río
  8. 8 Un accidente inesperado en el estreno grana en Marbella (2-1)
  9. 9

    Sustraen en Fortuna tres palomos que valen 170.000 euros
  10. 10

    Mecánicas Bolea da un espaldarazo industrial a Los Camachos con una inversión de 12 millones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La mayor empresa de defensa del mundo quiere aumentar su producción en Europa

La mayor empresa de defensa del mundo quiere aumentar su producción en Europa