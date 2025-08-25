La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Reuters

Elon Musk demanda a Apple y OpenAI por frenar la competencia en inteligencia artificial

El multimillonario acusa a ambas compañías de perjudicar a su empresa en la tienda virtual del gigante de Cupertino

J. A. González

Lunes, 25 de agosto 2025, 18:22

El empresario Elon Musk, a través de su compañía de inteligencia artificial xAI, presentó una demanda contra Apple y OpenAI en un tribunal federal ... de Texas. El escrito acusa a ambas compañías de coordinarse de manera ilegal para restringir la competencia en el mercado de la inteligencia artificial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Más de cien afectados por un brote de salmonelosis en un hotel de La Manga
  2. 2 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  3. 3 La venganza equivocada que dejó al joven de Orihuela encadenado a una cama
  4. 4

    Heridos cinco actores del parque temático Puy du Fou
  5. 5 El Real Murcia ofrece medio millón de euros por Flakus
  6. 6

    El descontento y el aumento de población impulsan el independentismo en La Manga
  7. 7 Herido grave al caer de un paramotor en vuelo en Caravaca de la Cruz
  8. 8 Cuatro encapuchados asaltan una casa en San Javier y golpean al dueño
  9. 9 Los hoteles para perros, cada vez más demandados en Murcia: «Estamos completos desde junio»
  10. 10

    Hacienda ya está ingresando 4.000 euros de media a los mutualistas jubilados tras años de reivindicaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Elon Musk demanda a Apple y OpenAI por frenar la competencia en inteligencia artificial

Elon Musk demanda a Apple y OpenAI por frenar la competencia en inteligencia artificial