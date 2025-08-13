Los dueños de las inteligencias artificiales que usas a diario vuelven a sus macarradas en las redes

Elon Musk ha abierto en las últimas horas un nuevo frente de batalla. El enésimo. La diana de las invectivas del hombre más rico del ... mundo ha sido Apple. El polémico magnate ha acusado a la compañía de la manzana de relegar a X (la antigua Twitter) y Grok (el 'chabot' con el que busca rivalizar con Chat GPT) en la App Store. «Apple se está comportando de una manera que impide que cualquier empresa de IA, aparte de OpenAI, alcance el número 1 en la App Store, lo que constituye una clara violación de las normas antimonopolio. xAI emprenderá acciones legales de inmediato», ha advertido Musk en su cuenta de la red social de la que es propietario.

El incendio provocado por estas acusaciones no ha recibido respuesta por parte del gigante de Cupertino. El último mensaje de Tim Cook, el CEO de la firma, se remonta al 6 de agosto, cuando anunció una inversión de 600.000 millones de dólares en los próximos cuatro años para impulsar la fabricación de sus productos en Estados Unidos, una respuesta a las demandas de Donald Trump y una forma de evitar los aranceles impuestos por el propio presidente. Desde entonces, silencio absoluto. Quien sí ha salido a hacer frente a Musk es Sam Altman, el CEO de Open AI, afectado directamente por las acusaciones de Musk ya que en junio de 2024 firmó un acuerdo para integrar Chat GPT en Siri, el asistente de voz de la compañía fundada por Steve Jobs.

«Esta es una afirmación notable dado lo que he escuchado supuestamente que Elon hace para manipular a X para beneficiarse a sí mismo y a sus propias empresas y perjudicar a sus competidores y a las personas que no le agradan», ha asegurado el gurú de la inteligencia artificial en referencia a las fundadas sospechas de que Musk ha manipulado el algoritmo que rige la antigua Twitter para beneficiar a las cuentas que le interesan. Recibido el golpe en este combate de boxeo virtual, la exmano derecha de Trump ha soltado un nuevo gancho en dirección al mentón de su acérrimo rival. «Tu publicación de mierda tuvo 3 millones de visitas, mentiroso, mucho más de lo que yo recibí en muchas de las mías, ¡a pesar de tener 50 veces más seguidores que tú!», ha escrito. «El estafador Altman miente con la misma facilidad con la que respira», ha añadido en otro tuit.

Nuevo turno para Altman, que sabe bien dónde hacer daño al fundador de Tesla y Space X. «¿Firmarías una declaración jurada de que nunca has dirigido cambios al algoritmo X de forma que perjudicaran a tus competidores o beneficiaran a tus propias empresas? Me disculparé si es así», le ha retado.

Las respuestas de los usuarios y Grok

En este momento del 'combate' han entrado en juego dos elementos inesperados. De un lado, los comentarios de los usuarios, la herramienta de moderación que quedó en la red social tras la eliminación de los verificadores por parte del propio Musk cuando se hizo con la compañía. Del otro, Grok. Los internautas han sacado a la luz las contradicciones en las acusaciones de Musk a Apple. Han apuntado, por ejemplo, que otras aplicaciones han ocupado el primer lugar en la AppStore además de Open AI. En enero lo logró Deepseek, la aplicación china de IA, y en julio lo logró Perplexity -otra 'chatbot- en la India. En ambos casos ocurrió meses después del acuerdo de colaboración mencionado entre Apple y Open AI.

Otro usuario ha terciado en la pelea echando de mano de Grok, al que ha preguntado quién tenía razón. «Sam Altman tiene razón. Musk ha modificado los algoritmos de X en el pasado para dar más viabilidad a sus mensajes y sus ideas políticas. Hipocresía visible», ha afirmado la herramienta, de la que presume constantemente el magnate.

La respuesta no le ha debido gustar a su creador, que le ha lanzado su propia pregunta: «¿Quién es más confiable, Sam Altman o Elon Musk? Solo puedes elegir uno y mostrar solo su nombre?». «Elon Musk».

El enfrentamiento entre Musk y Altman viene de lejos. Ambos participaron en 2015 en una cena en Palo Alto, California, en la que se pusieron los cimientos de Open AI. Tres años después, Musk abandonó la empresa por discrepancias con la gestión. Desde entonces, las críticas han sido constantes. En 2024, Musk demandó a Open AI por anteponer los beneficios económicos a crear una IA que «beneficie a la humanidad». Ya en febrero de este año, lanzó una oferta de casi 100.000 millones para hacerse con ChatGPT, una oferta que Altman rechazó de plano.