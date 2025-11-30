Los autónomos salen a las calles: «Estamos asfixiados»

Los autónomos se han sumado este domingo a la ola de manifestaciones que en estos últimos meses están recorriendo las calles españolas. La Plataforma ciudadana ... por la Dignidad de los Autónomos ha convocado protestas en 21 ciudades para pedir tener los mismos derechos que los trabajadores asalariados: «Estamos asfixiados», han denunciado, al tiempo que han reclamado, entre otras medidas, la exención del IVA hasta 85.000 euros o la eliminación del rol de los profesionales como «recaudadores del Estado».

Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Murcia, Mallorca, Oviedo, Salamanca, Santander, Santiago de Compostela, Sevilla, Tarragona, Tenerife o Valencia han sido las principales capitales en las que se han concentrado los autónomos.

«Al final, pagamos y no tenemos derecho a bajas por enfermedad, por maternidad, no tenemos derecho a huelga. Yo no soy empleada pero trabajo 24/7», se lamenta Jéssica Garrido, coordinadora de la Manifestación Nacional de Autónomos en Valencia en declaraciones recogidas por Europa Press, que exigió «los derechos básicamente que tiene cualquier trabajador por cuenta ajena».

La organización exige cuotas de autónomos «proporcionales» y ajustadas a los ingresos reales mensuales de los profesionales y la reforma integral del cese de actividad ('paro del autónomo'). Asimismo, reclaman sustituciones por baja médica o cuidado familiar con cotización reducida, derecho al luto; y protección social equivalente a la de los trabajadores asalariados.

Menos burocracia

También reivindican la simplificación real de la burocracia y fin del lenguaje incomprensible; protección del patrimonio personal y del hogar familiar; libertad de pago en efectivo y competencia justa en medios de cobro; revisión de las tarifas de la SGAE y libertad para usar música libre de derechos; deducción inmediata de inversiones...

La plataforma es un colectivo ciudadano independiente, sin afiliaciones partidistas ni fines lucrativos, que surgió para denunciar la «insostenible» situación de los autónomos, con «cuotas disparatadas, impuestos asfixiantes y cero redes de seguridad».

«Si no hay autónomos no hay país, no hay riqueza», advirtieron representantes de la plataforma, en declaraciones a los medios durante la protesta. Los participantes han asegurado en la pancarta de cabecera de la protesta que están «asfixiados» y han coreado consignas como «manos arriba, esto es un atraco» o «unos robando, otros trabajando».