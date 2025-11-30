La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Manifestación de trabajadores autónomos en Madrid. E. P.

Los autónomos salen a las calles: «Estamos asfixiados»

Se manifiestan en 21 ciudades españolas para exigir los mismos derechos que los trabajadores asalariados y reclamar la exención del IVA

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Domingo, 30 de noviembre 2025, 14:02

Comenta

Los autónomos se han sumado este domingo a la ola de manifestaciones que en estos últimos meses están recorriendo las calles españolas. La Plataforma ciudadana ... por la Dignidad de los Autónomos ha convocado protestas en 21 ciudades para pedir tener los mismos derechos que los trabajadores asalariados: «Estamos asfixiados», han denunciado, al tiempo que han reclamado, entre otras medidas, la exención del IVA hasta 85.000 euros o la eliminación del rol de los profesionales como «recaudadores del Estado».

