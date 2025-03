El UCAM, un paciente en busca de estímulos positivos

Emilio Sánchez-Bolea Viernes, 28 de marzo 2025, 20:54 Comenta Compartir

La temporada posterior al subcampeonato, el bronce europeo y la presencia en Copa no está siendo fácil para el UCAM. El equipo de Sito Alonso ... no ha logrado salir nunca de la irregularidad en un año marcado por la difícil gestión de las expectativas, complicación palpable en una fragilidad mental que le ha llevado en los partidos a no saber gestionar ventajas, no encontrar la salida a un mal momento y ahogarse en los días más señalados.

Y, después del varapalo del miércoles, día en que el UCAM fue eliminado de la Champions League en una jornada en la que fue derrotado con contundencia por el Nymbruk y en Hungría el Nanterre ganaba al Falco para generar la combinación que sacaba a los murcianos de la competición, este sábado no es de esos días que apetece jugar. Pero sí de los que miden el compromiso de un equipo. Porque el sol vuelve a salir y la Liga Endesa vuelve a estar ahí cada fin de semana. Ahora, sin más partidos y viajes por Europa entre medias. Algo que, si se quiere volver a vivir, demanda dejar atrás la decepción, cambiar el 'chip' y centrarse en la competición doméstica. Y, por ser en casa, por ser contra un rival de los de abajo (el Andorra es decimoquinto con tres victorias menos) y porque el margen de error es tan estrecho que necesita de lupa. Incluso, a pesar de ser «un equipo que tiene un nivel técnico individual muy difícil de igualar», avisaba ayer Sito Alonso. Se acerca la primavera a Murcia y con ella un cautivante florecer que también busca para sí el UCAM. Que la eliminación europea haya sido el tocar fondo tan necesario es algo que se podrá comprobar a partir de este sábado en un Palacio que no puede seguir sintiéndose estorbo para las aspiraciones de un equipo que gana más en la carretera. Una instalación que, por cierto, seguirá sin poder contar con la grada dañada en la Copa de España de fútbol sala. Ante el difícil partido de este sábado en lo anímico, Sito quiere «ver lo que cada uno puede aportar», reflexionaba ayer en rueda de prensa preguntándose «qué puedo hace yo, cada jugador y cada aficionado para aportar en lo que queda de temporada». El objetivo actual del entrenador universitario es «demostrar a nuestra gente y a la de fuera qué mentalidad tenemos».

