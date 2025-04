El UCAM más ambivalente roza récords opuestos dentro y fuera de casa

Picó piedra, pero una de las versiones más sólidas del irregular Baskonia esta temporada, especialmente fuera de casa, fue demasiado para un UCAM que, ... después de su espectacular triunfo a domicilio de una semana antes ante un Valencia tercero (71-86), volvía al Palacio con ganas de regalarle a su afición una victoria de la que hace mucho tiempo que no ve. Concretamente, tres meses. Pero no pudo ser.

No fue el equipo de Sito Alonso el paciente preso de la ansiedad que se dejó ver en anteriores tropiezos, como esos de los que no entran en las quinielas ante el Girona (64-76) o el Andorra (79-85), superiores sobre el parqué murciano, pero no bastó para contener a un equipo de Euroliga que llegaba como rival directo entre perseguidores del 'playoff'.

ASPECTOS CLAVE Cinco derrotas seguidas Ante el Barça (90-95), La Laguna (77-78), el Girona (64-76), el Andorra (79-85) y el Baskonia (82-91).

Peor registro de la actual etapa Como máximo, el UCAM igualará las ocho victorias en casa de 2013, 2014 y 2019.

El aro se hace pequeño Las cuatro anotaciones por debajo de 70 puntos de esta temporada han sido en el Palacio.

El mejor visitante Este mismo UCAM lleva siete triunfos fuera de casa, solo a uno de su récord de ocho de la 2018-19.

El UCAM lo intentó, especialmente a hombros de un Dylan Ennis que superó la veintena de puntos por novena vez esta temporada (27), bien secundado por un gran Ludde Hakanson (21 puntos), pero un monumental atasco ofensivo en la primera parte (falló catorce de quince tiros entre los minutos 6 y 15) y un agujero en el rebote defensivo imposible de achicar, que el Baskonia castigó especialmente en el tercer cuarto con tres triples en segunda oportunidad, fueron demasiado como para cortar una racha negativa de cinco derrotas seguidas en casa.

Casi peor que nunca

Fuera como fuese, la derrota se consumó y supuso la novena en catorce partidos esta temporada en casa. Es decir, solo cinco victorias que suponen el peor registro de la actual etapa en la Liga Endesa (desde 2011) a temporada completa, pues cinco fueron las conseguidas en la 2019-20 del parón por coronavirus, cuando aún quedaban siete jornadas por disputarse en el Palacio. Restando todavía siete de liga regular de la temporada en curso, y tres de ellas en Murcia, en el mejor de los casos el UCAM solo igualará el registro más bajo de victorias conseguidas en una temporada regular desde su ascenso de 2011: las ocho que se consiguieron en las campañas 2012-13, 2013-14 y 2018-19. Para irse a un registro peor hay que remontarse a la 2009-10, la del último descenso, la del estreno de Alejandro Gómez en la gerencia, en la que solo se ganaron cinco partidos en total y cuatro fueron en Murcia.

Un lastre psicológico, este de jugar en casa, muy evidenciado por el factor de cargar con la etiqueta del subcampeón, que genera una presión más palpable en un pabellón donde la pasada temporada se ganaron 15 partidos. Así lo muestra que las anotaciones más bajas han sido en la misma pista en que el UCAM entrena: los 64 puntos ante el Real Madrid (jornada 6), los 63 frente al Gran Canaria (jornada 9), los 64 contra el Girona (jornada 23) y los 60 de la eliminación europea ante el Nymburk.

Y un golpe fatal de necesidad: aquel partido contra La Laguna. En el último antes del parón, un UCAM que aún no había ganado contra ninguno de los ocho primeros tenía más de media victoria en el bolsillo. La que habría sido la cuarta en los últimos cinco partidos. Con un Gates espectacular y Antetokounmpo anunciado. Ese sentir que, ahora sí, el mejor UCAM estaba de vuelta. Pero esa invasión pitada en su propio tiro libre a Gates, con cuatro jugadores más de La Laguna esperando (el máximo es tres), que permitió el posterior triple ganador de Krämer, en una injusticia sin precedentes, es algo de lo que el UCAM todavía necesita recuperarse, pues no ha vuelto a ganar en Murcia.

Brillantes ante público hostil

Con unos números en casa de los que recuerdan a temporadas de descenso, que el UCAM esté en décima posición es debido a la gran versión de ese mismo equipo cuando ejecuta ante público hostil. Tanto, que las siete victorias fuera de casa son dos más que las del Palacio. Son el segundo mejor registro histórico cuando todavía quedan cuatro partidos más.

El récord de triunfos como visitante que los hombres de Sito Alonso acarician está en ocho, los que logró el UCAM de Ibon Navarro en la temporada 2017-18, una que se terminó, curiosamente, en la misma décima posición que ocupa el actual equipo.