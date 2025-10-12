Tiempo de exámenes para probar el liderazgo del UCAM Murcia más versátil

Como quien recolecta para la llegada del invierno, el UCAM ha empezado la temporada a un alto nivel en el que, en los dos ... partidos de Liga Endesa que ha jugado hasta el momento, ha demostrado no solo estar bastante más cerca del punto óptimo deseado que unos Andorra y Girona con, todavía, un largo camino que recorrer. También, que su ambición siempre le pidió más. En el estreno, a mitad del tercer cuarto ya estaba doblando al Andorra y los 31 puntos de diferencia final fueron la quinta victoria más amplia de su historia (95-64). El pasado sábado, en Girona, un partido en el que le costó entrar a los de Sito Alonso, terminó siendo suyo en un último cuarto contundente, donde el fondo de armario le permitió llegar más fresco y, después de pasar más de treinta minutos sin ninguna diferencia de dos dígitos, llegar a una máxima renta de 26, solo cinco menos que la del paseo militar de la semana anterior y ganar así por 22 tantos (71-93).

No es el único equipo de la Liga Endesa que ha ganado sus dos primeros partidos, pero sí el único que ha ganado los dos por una diferente mínima de veinte puntos. En pocas semanas empezarán las cuentas de la lechera para la Copa del Rey, para la que los siete billetes disponibles (el octavo es el del anfitrión, el Valencia) siempre presentan en su reparto final un importante atasco, y el 'basket-average' general será quien decida quién entra y quién se queda fuera. Los que en dos jornadas seguidas suman 53 puntos de diferencia positiva suelen estar entre los primeros.

Pronto aún para hablar de una cita que, por atractiva que sea, se da en febrero. No tanto para hacerlo de las estupendas sensaciones que transmite un equipo que rompió con el ciclo del conjunto subcampeón con fichajes de autor. Cuatro son debutantes en la Liga Endesa (Cacok, Forrest, DeJulius y Hicks), dos tenían aún todo que demostrar en la élite (Raieste y De la Torre) y otro, el primer canterano con ficha total del primer equipo desde José Antonio Marco en 2010 (Falk), resumía su experiencia en la máxima categoría en esporádicas convocatorias. La última cara nueva, un Nakic en respuesta a la sorpresiva salida de Radovic.

Primer momento clave

A excepción de un Hicks que llegó en el último momento por la lesión de Gates y aún está por calificar, y un López De la Torre lesionado en una pretemporada en la que estaba dejando destellos de calidad, todos ellos están jugando a un nivel hasta mejor de lo esperado. Y, lo más convincente de todo, dentro de un rol que parecía tener escrito su nombre y apellidos en respuesta al perfil demandado y dentro de las posibilidades universitarias. El mejor ejemplo, un Raieste que llevaba cinco temporadas sin apenas jugar en el Baskonia, vino a llenar el hueco de Kurucs y, en su primer partido de Liga Endesa en Murcia, batió sus récords de puntos (17) y valoración (20).

Los universitarios no son los únicos que vencieron en sus dos choques de Liga, pero sí en hacerlo por más de 20 puntos

Esta maquinaria tan bien engrasada afronta ahora la primera cuesta arriba de la temporada. Pasado mañana, a las 20.30 horas, viene al Palacio el Rilski búlgaro y, con él, la FIBA Europe Cup. No es una competición que asuste. De hecho, el UCAM es uno de sus favoritos. Pero uno de los grandes desafíos que entraña toda competición europea es la compaginación con la Liga Endesa en términos de minutaje, desgaste, intercambio de roles, malabarismos para cuadrar viajes, etc.

Europa llega, además, cuando la Liga Endesa aguarda tres enfrentamientos de alto nivel al UCAM. El primero, este sábado a las 20.00 horas en La Laguna, donde solo ha ganado una vez en su historia a la Liga Endesa. Su rival también lleva con pleno de triunfos y, además, con 100 puntos y 123,5 de valoración media. Después, dos Euroliga seguidos. El primero, el Baskonia después de haber realizado el primer viaje de FIBA Europe Cup a Sarajevo entre semana y, el segundo, un Barça que, eso sí, en el peor de los casos, llegaría igualado al UCAM, pues ha perdido sus dos primeros partidos. Esta vez, con salida a Lublin entre medias.

De una manera u otra

De este tramo, el UCAM podrá salir muy reforzado o con las primeras dudas de la temporada. Será el momento de examinar con algo más de dificultad lo fuertes que son los cimientos de lo construido por un Sito Alonso que, por el momento, puede estar más que satisfecho con su equipo en lo más alto de la clasificación de la Liga Endesa.

La competición europea llega cuando en la doméstica toca medirse al Tenerife, recibir al Baskonia y visitar al Barça

Para su optimismo, lo diferentes de los guiones de sus dos victorias. Si ante el Andorra todo lo que pudo salir bien salió aún mejor, en Girona su equipo aprendió a ganar sufriendo, algo que todavía no había experimentado, contando tanto pretemporada como previa de la Champions League. El resultado final volvió a ser ampliamente favorable, pero el equipo que batió su récord de asistencias (30) en la primera jornada para así hacer caer también el de mates (10) y superar el 40% de acierto en triples (14/33) solo anotó diez puntos en los dos primeros minutos en Fontajau, machacó una única vez el aro y falló sus quince primeros triples.

Pero, como tantas veces ha mencionado Sito Alonso, el acierto viene y va. Y terminó por venir. De fallar sus 15 primeros triples a, a partir de estrenarse en el decimosexto con un 3+1 de ese verso libre que es Mike Forrest, anotar la mitad de todos los que vinieron después. El premio al forjado de una identidad.