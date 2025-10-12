La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Dylan Ennis es el centro de las miradas de sus compañeros al subirse encima de un coche en una foto de grupo en el 'media day'. Nacho García
Baloncesto

Tiempo de exámenes para probar el liderazgo del UCAM Murcia más versátil

Los de Sito Alonso ganaron sus dos primeros partidos con la misma autoridad pero diferente ritmo antes del primer tramo complicado

Emilio Sánchez-Bolea

Emilio Sánchez-Bolea

Domingo, 12 de octubre 2025, 23:57

Como quien recolecta para la llegada del invierno, el UCAM ha empezado la temporada a un alto nivel en el que, en los dos ... partidos de Liga Endesa que ha jugado hasta el momento, ha demostrado no solo estar bastante más cerca del punto óptimo deseado que unos Andorra y Girona con, todavía, un largo camino que recorrer. También, que su ambición siempre le pidió más. En el estreno, a mitad del tercer cuarto ya estaba doblando al Andorra y los 31 puntos de diferencia final fueron la quinta victoria más amplia de su historia (95-64). El pasado sábado, en Girona, un partido en el que le costó entrar a los de Sito Alonso, terminó siendo suyo en un último cuarto contundente, donde el fondo de armario le permitió llegar más fresco y, después de pasar más de treinta minutos sin ninguna diferencia de dos dígitos, llegar a una máxima renta de 26, solo cinco menos que la del paseo militar de la semana anterior y ganar así por 22 tantos (71-93).

