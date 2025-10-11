Directo | Bàsquet Girona - UCAM Murcia CB
El conjunto de Sito Alonso quiere conseguir la primera victoria como visitante
Sábado, 11 de octubre 2025, 18:05
18:54
DESCANSO | Bàsquet Girona 30-36 UCAM Murcia
18:53
¡Triplazoooooo de Sant-Roos sobre la bocina! Casi roba al Girona, que fuerza un mal tiro, y después del rebote le da tiempo al UCAM a correr y que Sant-Roos la meta casi desde la mitad de la pista. 30-36
18:50
Falta en el rebote sobre Cate. Tiros libres. Dentro y fuera. 30-33. Balón sale fuera y tiempo muerto del Girona. 10 segundos para el descanso
18:49
Hasta al cocina Sergi Martínez para el 30-32 a 40 segundos del descanso
18:47
Tiempo muerto de Sito. No le ha gustado nada que pasen el bloqueo directo por detrás a una metralleta como Hughes. Tampoco hizo Cate el flash. De no estar metidos en el partido. 28-32 a 1:02 del descanso
18:45
Mal balance, pues después de recibir canasta el Girona llega debajo del aro murciano en solo seis segundos. Tiros libres para Busquets. Falla y mete. 25-32 a 1:36 del descanso
18:45
Fortísima penetración de Ennis, que lleva siete puntos seguidos después de no haber anotado antes. 24-32 a 1:42 del descanso
18:43
Tiros libres para Ennis. Dentro los dos. 24-30 a 2:20 del descanso
18:41
Respuesta con idéntica moneda de Ennis, que se estrena en el partido. 24-28
18:41
Mal balance defensivo y triple de Vildoza desde la esquina. 24-25 a 3:10 del descanso
18:40
Tiros libres para Raieste, con el Girona en bonus. Dentro los dos. 21-25 a 4:05 del descanso
18:39
Triple de Hollanders. 21-23 a 4:10 del descanso
18:37
Uno de dos para Sant-Roos en los libres. 18-23 a 5:13 del descanso
18:36
Desde el poste alto Geben. 18-22
18:36
Gran movimiento de DeJulius no culminado en canasta, pero barrido hacia dentro por Cacok. 16-22 a 6' del descanso
18:35
Se le escapa el balón a Sant-Roos en la subida y Hollanders aprovecha para anotar cómodo. 16-20
18:33
Tiros libres para Cacok. Van dentro. 14-20 a 6:52 del descanso
18:30
Triplazo de Forrest después del mano a mano con Hicks y con falta. Primer triple del UCAM al decimosexto intento. El tiro libre adicional entra. 14-18 a 7:41 del descanso
18:28
Empate de Busquets desde los tiros libres. 14-14
18:28
Forrest rompe por el centro y anota la bomba. 12-14, primera ventaja del UCAM a algo más de 8' del descanso
18:26
Dentro los libres de Radebaugh. 12-12 pasados 32'' de segundo cuarto
18:21
Tremendo vuelo de Falk para coger el rebote ofensivo y anotar sin caer al suelo. 12-10, 20 últimos segundos. Gran defensa suya manteniéndose vertical en la última gironí
18:19
Cacok, jugándole de cara y al choque contra Geben. 12-8 a 1:30 de terminar el cuarto
18:19
Dos tiros libres para Hughes que encuentran su objetivo. 12-6 a 1:54 de terminar el primer cuarto
18:16
Fuerte penetración de Raieste. 10-6 a 3' de terminar el primer cuarto
18:16
Robo en primera línea de Radebaugh y primera canasta en juego murciano cuando quedan 3:37 de primer cuarto. 10-4
18:13
Tercer ataque al límite de los 24'' sin generar nada y, en el otro lado, triple en transición de Susinskas. Tiempo muerto de Sito. 10-2 a 4:29 de terminar el primer cuarto
18:10
Sube el enfado de Sito. 2+1 de Juan Fernández en el bloqueo y continuación contra Cate. Tiro libre fuera. 7-2 tras 4' de juego
18:09
Se enfada muchísimo Sito. Su equipo ha empezado más flojo y está concediendo rebotes ofensivos. Canasta de Busquets. 5-2
18:07
Pone Nakic los primeros puntos murcianos desde el tiro libre. 3-2
18:06
El punto más débil de Cate, la visión de juego. Ennis una hora solo debajo del aro a un metro suya y no le vio. En el otro lado, triple de Hughes en contraataque. 3-0
18:06
¡Balón al aire!
18:02
¡Ya en directo! El líder UCAM Murcia juega su segunda jornada de la Liga Endesa visitando al Girona
-
