Joao Neves y Lee Aaliya, figuras del UCAM sub-22. Nacho García
Baloncesto

Arranca la Liga U y una nueva era para el filial del UCAM

El primer partido de los murcianos es hoy contra el Burgos en una competición en respuesta a la crisis migratoria de jóvenes talentos a la NCAA

Emilio Sánchez-Bolea

Emilio Sánchez-Bolea

Viernes, 10 de octubre 2025, 00:19

Comenta

Un nuevo contexto con que afrontar la transición entre el baloncesto de categorías inferiores y el profesional se abre hoy en España. A partir de ... esta tarde se da el pistoletazo de salida a la Liga U, una competición sub-22 creada entre la ACB, el CSD y la FEB en respuesta a la gran crisis migratoria, agudizada en los dos últimos veranos, de las jóvenes talentos a la NCAA estadounidense, dándose casos donde jugadores ya establecidos en la Liga Endesa o hasta internacionales absolutos deciden aparcar su carrera profesional para competir en la liga universitaria, donde, desde que cambió la gestión de los derechos de nombre, imagen y semejanza, se da la oportunidad de percibir sueldos de grandes cantidades, un título universitario y un idioma extranjero.

