Arranca la Liga U y una nueva era para el filial del UCAM

Un nuevo contexto con que afrontar la transición entre el baloncesto de categorías inferiores y el profesional se abre hoy en España. A partir de ... esta tarde se da el pistoletazo de salida a la Liga U, una competición sub-22 creada entre la ACB, el CSD y la FEB en respuesta a la gran crisis migratoria, agudizada en los dos últimos veranos, de las jóvenes talentos a la NCAA estadounidense, dándose casos donde jugadores ya establecidos en la Liga Endesa o hasta internacionales absolutos deciden aparcar su carrera profesional para competir en la liga universitaria, donde, desde que cambió la gestión de los derechos de nombre, imagen y semejanza, se da la oportunidad de percibir sueldos de grandes cantidades, un título universitario y un idioma extranjero.

El efecto de su iniciativa se mide a partir de hoy. A las 19.00 horas comenzará el primer partido, con el Real Madrid del murciano Izan Almansa midiéndose al Unicaja y, a partir de las 20.30 y desde el Palacio de los Deportes, con el primer partido del UCAM frente al Burgos. La competición, creada para las canteras de los equipos de la Liga Endesa, está integrada por quince de sus filiales, solo encontrando la renuncia del Breogán, el Baskonia y el Andorra a su participación.

En el segundo escalón

Competición con coste cero de inscripción, para su participación, el UCAM tomó la decisión este verano de darle una vuelta a su equipo 'B', que competía en Tercera FEB, y convertirlo en un sub-22 que liberó a algunos jugadores ya superiores a esta edad. Hecho que, unido al ascenso del Molina, la renuncia del Real Murcia y el ascenso del Estudiantes, deja a este último, el equipo cartagenero, como único representante regional en la misma.

El formato de competición es un todos contra todos, como en la Liga Endesa. El UCAM estará en el grupo B, junto al Girona, el Bilbao, el Granada, el Lleida, el Gran Canaria y el Burgos, primer rival. Jugará una ida y vuelta contra cada uno de ellos y, si finaliza primero, ascenderá directamente al grupo A (Madrid, Unicaja, Casademont, Joventut, Barça, Manresa, Valencia y La Laguna). El segundo y el tercero tendrán también su oportunidad de ascender en una repesca contra el séptimo y el sexto del grupo A, respectivamente, y a partido único, actuando como locales el segundo del grupo A y el sexto del B. Se iniciará entonces otra ida y vuelta en segunda fase que terminará con una 'Final Six' entre los cuatro primeros del nuevo grupo A y los ganadores de dos nuevos 'play-in' entre el quinto del A y el segundo del B y el primero del B y el sexto del A.

Todos los encuentros de la Liga U se podrán ver a través de YouTube y los del UCAM siempre serán emitidos por Popular TV

Buscando ese éxito, el UCAM presenta una plantilla de hasta 16 jugadores comandada por los ya internacionales absolutos argentino y brasileño Lee Aaliya y Joao Neves, en dinámica del primer equipo, como también lo está José Tomás Martínez, de Santo Ángel. Además, también aparece el todavía junior e internacional español sub-16 Darío Parra, emergente talento de Las Torres de Cotillas. Al frente, Nino Solana, uno de los entrenadores murcianos con más amplia y dilatada trayectoria en el baloncesto de base.

Todos los partidos se podrán seguir en 'streaming' por YouTube, pero, además, los del UCAM serán retransmitidos por Popular TV y cada jornada un partido se verá por Teledeporte. Para acceder al Palacio hoy, el precio de las entradas es de 5 euros (2 euros para el público infantil). Abonados, trabajadores y estudiantes de la UCAM accederán gratis.

La franja horaria de los partidos, salvo excepciones, siempre será de viernes por la tarde o sábados por la mañana.