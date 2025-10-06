La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Moussa Diagne se suma a la fiesta del mate ante la impotente mirada de defensores rivales. Ros Caval/ AGM
Baloncesto

La contundencia del UCAM más generoso para empezar liderando la Liga Endesa

El equipo murciano batió sus récords históricos de asistencias y mates en la quinta victoria más amplia de su historia en la máxima categoría

Emilio Sánchez-Bolea

Emilio Sánchez-Bolea

Lunes, 6 de octubre 2025, 22:31

Rozando la perfección es como arrancó el UCAM la Liga Endesa 2025-26. Su victoria por 31 puntos de diferencia ante el Andorra (95-64) ... iguala la quinta más amplia del club en toda su trayectoria en la Liga Endesa, una que le colocó el domingo como el primer líder de la Liga Endesa, una condición en la que, aunque de manera anecdótica, pone al equipo murciano mirando a todos sus rivales por el espejo retrovisor, también, por primera vez en su historia en la máxima competición nacional.

