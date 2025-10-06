La contundencia del UCAM más generoso para empezar liderando la Liga Endesa

Rozando la perfección es como arrancó el UCAM la Liga Endesa 2025-26. Su victoria por 31 puntos de diferencia ante el Andorra (95-64) ... iguala la quinta más amplia del club en toda su trayectoria en la Liga Endesa, una que le colocó el domingo como el primer líder de la Liga Endesa, una condición en la que, aunque de manera anecdótica, pone al equipo murciano mirando a todos sus rivales por el espejo retrovisor, también, por primera vez en su historia en la máxima competición nacional.

Mucho y muy bien es lo que se hizo para llegar a conseguirlo. Y más récords cayeron por el camino. El que hace más feliz a un entrenador, el de las 30 asistencias repartidas. Considerando que también sube a la estadística como asistencia el pase a un jugador que es objeto de falta de tiro, cerca de 30 de las 32 canastas en juego que consiguieron el domingo los hombres de Sito Alonso llegaron después del pase de un compañero de los que suponen medio cesto para el jugador que lo convierte.

El anterior registro histórico de últimos pases solo duró siete partidos, mientras que el anterior estuvo vigente 24 años

Un registro que supera el de todos los partidos de la pasada temporada en solo la primera jornada de esta. La mejor marca de la campaña, las 29 de la victoria en la 28ª jornada ante el Joventut (100-83). Una que, además, era el nuevo récord. Pero, lo más llamativo del asunto no es solo el establecimiento de un nuevo registro histórico. Es que, cuando el UCAM de la 2024-25 repartió 29 asistencias, rompía un récord de 27 que llevaba vigente desde la temporada 1990-91. Duró 24 años. Este último, apenas cinco meses. Contabilizado en partidos, solo siete.

De las 30 asistencias, diez fueron para mates. Y, de nuevo, récord. Nunca el UCAM había convertido tantas canastas hundiendo el balón, según revelaba la cuenta de X '@StatsCBMurcia'.

Con fuerza hacia el aro

Canastas que se contabilizan por igual que otras menos virulentas, pero que demuestran la verticalidad de los de Sito. Y no fueron récord, pero sí marcas de enorme superioridad. El UCAM robó nueve balones y capturó 43 rebotes, 16 más que el Andorra, de los cuales, 28 fueron en defensa. Como respondería cualquier entrenador de formación, por una simple cuestión estadística dada por la casi imposibilidad de robar más balones que capturar rebotes en un partido, la parte más importante de la defensa es el rebote. Es la mejor consecuencia de forzar a un mal tiro y punta de lanza de un veloz contraataque. El UCAM realizó doce. Unidos a las transiciones que atacaban la defensa aún por colocar, incluso en situaciones de inferioridad numérica que jugaran con la duda de las ayudas, propició multitud de prolíficas situaciones para el movimiento de un balón que llevaba a la defensa varios pasos por detrás. Y, de ahí, también ese excelente 14/33 en triples. En plan de Sito funcionó a la perfección.