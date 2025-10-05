Un UCAM de sobresaliente el primer día ante el Andorra

El inicio soñado. Porque siempre es mejor empezar ganando que perdiendo, valga la obviedad. Pero el UCAM hizo mucho más que eso. Puestos a pedir, ... mejor hacerlo de una manera que dejara del todo en el pasado el último partido oficial, aquel de la decepción de no entrar en la Champions Legue. Y, por pedir más, esta vez en clave de la competición nacional, hacerlo por una diferencia de las que luego puedan valer o no una Copa del Rey. Conseguido también. Y, si además, los jugadores nuevos encajan como un guante al sistema ya reinante que mantiene a sus estrellas en mismo estatus, para qué quieres más. En una fiesta en la que Dylan Ennis volvió a ser el rey, sus 20 de valoración fueron igualados por un Sander Raieste que en su primer partido como jugador del UCAM batió sus récords de puntos (17) y valoración (20) en el estreno de su sexta temporada en la Liga Endesa.

El más rápido al contraataque, dueño de la línea de fondo y hombre que tocaba cada balón suelto, el estonio, despedido con cánticos de «MVP, MVP», fue el debutante con más brillo, pero también destacaron los triples de Forrest cuando el UCAM puso tierra de por medio, la energía de Cacok en la recta final del tercer cuarto, la dirección de DeJulius o la clase de Nakic para saber qué hacer y cómo hacerlo en todo momento. Hicks, que solo jugó los cuatro últimos minutos del partido, de nuevo sin calificar. Cate y Falk, que ya estaban, dando la guerra que se espera de ellos.

UCAM Murcia DeJulius (6), Ennis (14), Raieste (17), Nakic (12) y Cate (2) -quinteto titular- Cacok (8), Forrest (11), Sant-Roos (5), Radebaugh (11), Falk (5), Diagne (4) y Hicks (0). 95 - 64 MoraBanc Andorra Luz (2), Evans (8), Kuric (13), Pons (0) y Pustovyi (3) -quinteto titular- Udeze (15), Best (9), Ganal (0), Ortega (2), Bassas (4), McKoy (6) y Guerrero (2). Parciales: 16-12, 32-17 (48-29), 29-18 (77-47) y 18-17 (95-64).

Arbitros: Óscar Perea, Alfonso Olivares y Carlos Merino.

Incidencias: Palacio de los Deportes de Murcia, 6.254 espectadores. 1ª jornada de la Liga Endesa.

Y Sito, muy por delante de Joan Plaza al frente de su equipo. La energía del entrenador murciano, lamentando acciones de escasa fortuna hasta ganando por más de treinta puntos de diferencia, nada que ver con la planicie de un Andorra muy decepcionante, que se fue al descanso perdiendo por 19 puntos (48-29) y que, al poco de volver, apenas ofreció lucha para salvar aunque fuera el orgullo. El plan de Sito barrió de la pista a su rival y encumbró a su equipo a ser el primer líder de la Liga Endesa, pues ningún otro equipo ganó por más que tamaña diferencia.

Siempre con más hambre

Con lo que más tranquilo se irá hoy Sito Alonso a la cama es con lo bien que le salen las cosas a su equipo cuando impone su identidad sobre el parqué. Porque el UCAM volvió a ser el más físico, con el Andorra ya con la lengua fuera en la primera parte. Pero poco había que extrañar hoy a Kurucs si Raieste va a remontar así la línea de fondo cuando Cate, cual Birgander, recibe en un 'short-roll' que también tiene como opción por fuera un tal Nakic. Tampoco si se persigue atacar el aro en los primeros segundos de posesión, si la presión defensiva resiste las rotaciones o si nadie va con más deseo al rebote.

Porque hoy capturó hasta 16 rebotes más que su rival, un Andorra que terminó con 27, solo dos más que el UCAM cuando el partido se iba al descanso. Factor determinante desde el mismo inicio, pues un primer cuarto en el que costó arrancar se cerró con cuatro puntos de diferencia a favor del UCAM, justo los convertidos en segunda oportunidad (16-12).

Y, aunque una subida de líneas defensivas con un tridente exterior que va a angustiar a muchos equipos en esta liga, como es el que forman DeJulius, Radebaugh y Sant-Roos, ponía ya la primera diferencia de dos dígitos (25-15, minuto 13), la gran escapada al partido llegaba en los dos minutos finales de la primera parte. Unos en los que Sito concedía una segunda oportunidad a Forrest, ansioso y dubitativo en su primera entrada, y que ahora se resarcía con lo que más le gusta hacer: tres triples a los que sumar un cuarto de Nakic, canastas en las que se colaba también uno de los cuatro mates de Raieste para encender a un Palacio que lo único que tenía que lamentar era la llegada del receso (48-29).

Bandera blanca

El cómo se llegaba al partido de hoy exigía no bajar el pistón ni un solo segundo. Y vaya si lo entendieron los hombres de Sito Alonso. En menos de cuatro minutos, la diferencia era superior a más de treinta puntos y, exactamente, del doble: 62-31 tras un 3+1 de Nakic, que venía de anotar un triple camuflado de tres tiros libres en el ataque anterior. El UCAM estaba en todo lo alto y no había forma de bajarlo. Viva imagen de esa comodidad eran otro triple de Ennis, uno después de gustarse ante Rubén Guerrero, de 2,13 metros, y otro de Radebaugh, con el bote agotado, el defensor encima y la bocina de posesión sonando conforme volaba con la red como destino para la máxima diferencia (70-36, minuto 28).

Todo salía bien. Pero, que al UCAM le entrara todo, no era cuestión de suerte. 13 triples anotados en solo tres cuartos obedecían a un máximo rigor defensivo y ofensivo que daban la confianza para que, lo más difícil, dado el caso, también entrara. Y, con esa comodidad, un Cacok de vuelta tras casi dos años apartado del juego encontró mas fácilmente su momento, para mantener esa diferencia alrededor de la treintena (77-47, final del tercer cuarto).

Hacía tiempo que el Andorra se había rendido. A un equipo con una alarmante falta de frescura en la dirección no le salvaba nada en la tarde de hoy, pero McKoy, y especialmente Udeze, hacían la guerra como podían por dentro. Debutantes en la Liga Endesa como también lo era Hicks, que pecó de novato cuando nada más entrar en pista le cayó una técnica por retener un balón que impedía el saque rápido. Mera anécdota que valdrá más de una broma en el entrenamiento de mañana.

Y los datos para el orgullo de unos y la introspección de otros. El UCAM hizo diez mates que evidencian la facilidad encontrada para alcanzar el aro. El Andorra, pese a la que le estaba cayendo, nunca hizo más de cuatro faltas en un cuarto. Y, si compartir es ganar, como rezaba una pancarta que daba las gracias a Magic Johnson en los Juegos Olímpicos de Badalona, razón no le pudo faltar hoy en Murcia: el UCAM repartió 30 asistencias, más que en ningún otro partido de la pasada temporada.