La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dejulius, Ennis y Forrest, este domingo, celebrando la victoria.

Ver 44 fotos
Dejulius, Ennis y Forrest, este domingo, celebrando la victoria. Ros Caval / AGM
Baloncesto

Un UCAM de sobresaliente el primer día ante el Andorra

Declaración de intenciones del equipo de Sito Alonso, que comienza la temporada líder de la Liga Endesa y con el borrón de Bulgaria en el olvido

Emilio Sánchez-Bolea

Emilio Sánchez-Bolea

Domingo, 5 de octubre 2025, 21:04

Comenta

El inicio soñado. Porque siempre es mejor empezar ganando que perdiendo, valga la obviedad. Pero el UCAM hizo mucho más que eso. Puestos a pedir, ... mejor hacerlo de una manera que dejara del todo en el pasado el último partido oficial, aquel de la decepción de no entrar en la Champions Legue. Y, por pedir más, esta vez en clave de la competición nacional, hacerlo por una diferencia de las que luego puedan valer o no una Copa del Rey. Conseguido también. Y, si además, los jugadores nuevos encajan como un guante al sistema ya reinante que mantiene a sus estrellas en mismo estatus, para qué quieres más. En una fiesta en la que Dylan Ennis volvió a ser el rey, sus 20 de valoración fueron igualados por un Sander Raieste que en su primer partido como jugador del UCAM batió sus récords de puntos (17) y valoración (20) en el estreno de su sexta temporada en la Liga Endesa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelven las lluvias a la Región de Murcia: cambio de tiempo en el inicio de la próxima semana
  2. 2 Conmoción en el camping de El Portús por la muerte de una vecina que tenía que dejar su casa
  3. 3 Hallan muerto a un hombre en un contenedor de reciclaje de ropa en Murcia
  4. 4 Día de la Hispanidad: ¿el festivo se pasa al lunes 13 de octubre en la Región de Murcia?
  5. 5 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  6. 6 Murcia se suma al clamor contra el genocidio en Gaza
  7. 7 Sueldazo ONCE: Comprobar resultados del sorteo del sábado 4 de octubre de 2025
  8. 8 El «supertruco» de un carnicero para descongelar la carne en solo cinco minutos: «Lo mejor es que no se estropea»
  9. 9 Fermín Aldeguer hace historia en Indonesia: segundo piloto más joven en ganar en MotoGP y primer murciano que lo consigue
  10. 10 Un hombre resulta herido en un aparatoso accidente en Molina de Segura

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Un UCAM de sobresaliente el primer día ante el Andorra