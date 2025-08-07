La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El equipo alevín del Real Murcia Club de Tenis 1919. RMCT
Tenis

Las mejores raquetas alevines del país se citan en Murcia

El club de tenis de la capital reúne a 59 equipos en el Campeonato de España MAPFRE que se disputa del 18 al 23 de agosto

LA VERDAD

Murcia

Jueves, 7 de agosto 2025, 23:43

El Real Murcia Club de Tenis 1919 será el escenario del Campeonato de España MAPFRE alevín por equipos masculinos y femeninos, que se celebrará del 18 al 23 de agosto en su recinto con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

En total, este torneo reunirá a 59 equipos –32 masculinos y 27 femeninos– y a más de 340 jóvenes jugadores de todo el país. Entre los clubes participantes destacan, además del Real Murcia Club de Tenis 1919, otros de referencia como el Real Club de Tenis Barcelona 1899, el Club de Tenis Chamartín o el Club de Tenis Valencia, que parte como cabeza de serie en ambas categorías.

La Región de Murcia contará con una amplia representación. Junto a la formación anfitriona, participarán el Club de Tenis Totana en ambas categorías, mientras que en la masculina competirán también la Escuela de Tenis Las Torres entre Raquetas y el Real Sociedad Club de Campo.

Las series se disputarán con cuatro partidos individuales y uno de dobles en la categoría masculina y con tres individuales y uno de dobles en la femenina. En caso de empate en esta última, la eliminatoria se resolverá con un super 'tie-break' de dobles. La presentación oficial de los equipos y el sorteo del cuadro serán el 17 de agosto. Los encuentros comenzarán el 18.

