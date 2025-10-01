Máximo Quiles saca la calculadora para ser subcampeón

Aún quedan los últimos rugidos en el Mundial de motociclismo y Máximo Quiles tiene un suculento objetivo por delante: ser subcampeón en la categoría de Moto3 ... en su primer año. El piloto murciano ha demostrado que está para mucho más que ir aquiriendo experiencia carrera a carrera y con cuatro grandes premios menos a sus espaldas, bien por no tener la edad mínima para subirse a su moto o por una lesión en el dedo que le privó de estar en Catar y Jerez, aún tiene en la palma de su mano ser el segundo mejor corredor de la temporada entre los más pequeños.

El piloto del Aspar Team es actualmente tercero en la clasificación general con 204 puntos y tiene a solo 18 al valenciano Ángel Piqueras, que ocupa el segundo puesto con 222 unidades. Por delante, Indonesia, Australia, Malasia, Portugal y el Gran Premio de Valencia, la casa de su máximo rival por el subcampeonato, que pone el broche de oro a otro emocionante Mundial.

Mantener la regularidad

Quiles, que está siendo de los pilotos más regulares desde el regreso de las vacaciones de verano, tendrá la primera oportunidad de recortar distancia en la clasificación este fin de semana. El debutante murciano debe rebajar una media de cuatro puntos por carrera de aquí al final si quiere dar el 'sorpasso' y finalizar en su primera experiencia como el segundo mejor piloto. Por delante ya figura un destacado José Antonio Rueda, que puede ser campeón este domingo.

Las opciones de Máximo 'Killer', como le apodan en la escudería de Jorge Martínez Aspar, pasan evidentemente por seguir acumulando podios de aquí al final. En las últimas cuatro carreras, Quiles ha logrado un triunfo (Hungría), un segundo puesto (San Marino) y una tercera plaza, el pasado domingo en Misano (Japón). En el mismo tramo de la competición, Piqueras tan solo ha sumado una presencia en el podio, la victoria lograda en Cataluña, lo que le ha permitido al murciano dar un gran mordisco en la distancia que le separa del de Ayora.

Así las cosas, parece que si Quiles mantiene sus registros en el último mes y medio de competición y continúa coleccionando trofeos, el 'rookie' tendrá mucho camino recorrido en su viaje al subcampeonato.