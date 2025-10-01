La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Quiles, en el podio del Gran Premio de Japón el pasado fin de semana. EP
Motociclismo

Máximo Quiles saca la calculadora para ser subcampeón

A falta de cinco carreras para finalizar el Mundial de Moto3, el debutante murciano está a solo 18 puntos de Ángel Piqueras, segundo en la clasificación

Fernando Perals

Fernando Perals

Miércoles, 1 de octubre 2025, 21:44

Aún quedan los últimos rugidos en el Mundial de motociclismo y Máximo Quiles tiene un suculento objetivo por delante: ser subcampeón en la categoría de Moto3 ... en su primer año. El piloto murciano ha demostrado que está para mucho más que ir aquiriendo experiencia carrera a carrera y con cuatro grandes premios menos a sus espaldas, bien por no tener la edad mínima para subirse a su moto o por una lesión en el dedo que le privó de estar en Catar y Jerez, aún tiene en la palma de su mano ser el segundo mejor corredor de la temporada entre los más pequeños.

